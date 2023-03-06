Третьокласник зібрав 800 тисяч гривень на ЗСУ. Як діти-волонтери наближають Перемогу

“Я збираю кошти для ЗСУ за допомогою гри в шашки”, – 11-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова почала грати на вулиці за донат в червні минулого року. І зібрала майже 160 тисяч гривень!

“Лера дуже хотіла допомогти нашим військовим”, – розповідає мама дівчинки Любов Квітка-Єжова.

“У неї ця думка виникла саме тоді, коли моїх батьків звільнили з окупації, вони перебували у Бучанському районі. Коли туди прийшли наші солдати, вона відчула, що має чимось віддячити, якось допомогти армії. Вона до мене підійшла і спитала, що може зробити. Ну і я її підштовхнула до думки: а що вона вміє робити найкраще? І вона сказала, що вміє грати в шашки”.

“Я займаюсь шашками вже 4 роки. За цей час я стала чемпіонкою світу, абсолютною чемпіонкою Європи, чемпіонкою України та 4 рази підряд ставала чемпіонкою Києва”, – каже Валерія.

“Перший день, коли я грала за донати, був випадковий, тому що ми знали, як це зробити, але не знали, де це зробити. Мама пішла в магазин і просто сказала мені піти разом, посидіти, пограти. І коли вона вийшла, в мене було вже пів коробки грошей. Я тоді зібрала 1200 гривень. Коли я назбирала 21 тисячу, я вирішила передати їх в фонд Притули. Він тоді заплакав – це відео стало дуже вірусним”.

“Коли знайомі, друзі, сусіди кажуть про те, що моя дочка робить таку добру справу, я відчуваю гордість за свою дитину. І іноді хочеться пустити сльозу”, – зізнається батько юної шахматистки Максим Єжов.

“Ми передаємо гроші в різні фонди, – розповідає про подальшу долю донатів Валерія. – І вже вони за ці гроші купують різні необхідні речі для воєнних. Це продукти, ліки, шоломи, одяг”.

“Лєрі дуже часто присилають відео подяки від військових, коли вони отримують те, що їм було потрібно. 28-ма бригада прислала їй прапор, підписаний хлопцями, зі словами подяки. Ми коли його розпаковували, просто плакали всією родиною, це дуже зворушує”, – ділиться Любов.

“В листопаді минулого року Лєра зібрала кошти, і саме тоді я дізнався, що мій однокласник Олексій Притула визволяв Лиман, отримав дуже важке поранення обох кінцівок, – розповідає Максим. – І Лєра вирішила ті кошти, які були зібрані, передати йому на лікування”.

Саме Валерія Єжова надихнула збирати гроші для ЗСУ ще одного юного волонтера – 8-річного Сергійка з Чернігова.

“Неподалік від будинка, де ми перебували, був ракетний удар, десь кілометрів за 5-6, – згадує Сергійкова мама Катерина Мороз. – Але вибухова хвиля була така, що нашу хату ледь не знесло. І Сергійко дуже-дуже злякався. Ця подія у нього відклалася на все життя. Тож коли він побачив, як дітки допомагають армії, він одразу захотів теж щось робити, і ми його підтримали. Я розуміла, чому він хоче це робити – він мріє про Перемогу, хоче жити вдома, без страхів і тривог”.

“У мене ж є талант співати, тож я захотів співати на вулиці і збирати гроші для Збройних сил України”, – каже хлопчик.

“В перший день ми зібрали 7300 гривень, це велика сума для нашого міста. Бо в той момент, як Сергій почав співати, а то був липень, в місті було дуже мало людей. Ті, хто залишився, були без роботи, а дехто взагалі без домівок. Але йшли повз та кидали гроші, Сергійко був просто в шоці. В мене аж сльози потекли від того, що згадую про це…”, – не стримує емоцій мама.

З липня і до сьогодні третьокласник Сергій зібрав шалених вісімсот тисяч гривень: “Одного разу, коли я співав, до мене підійшов боєць з протезом ноги. Він став на коліна, обійняв мене, і в мене були такі емоції, що я не можу передати. Коли я за два тижні назбирав 64 тисячі гривень, я їх вирішив передати Сергію Притулі”.

“Коли люди підходять і дякують йому, це для нас велика гордість, до мурашок по тілу, до сліз. Ми пишаємося ним, пишаємося нашою країною”, – каже тато хлопчика Юрій Мороз.

Нині українські діти у містах та селах наближають перемогу: плетуть браслети та іграшки, грають на інструментах, готують смаколики, малюють та співають. І разом з усією країною вірять у нашу Перемогу.