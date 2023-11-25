"Третя хвиля" наступу російських військ на Авдіївку: у ISW зробили перші висновки

Російські війська 22 листопада розпочали новий наступ на Авдіївку. Ймовірно, залучені слабші механізованими сили, ніж у попередніх хвилях.

Про це пише Інститут вивчення війни.

Швидкого просування не буде

Фахівці ISW зробили певні висновки, проаналізувавши повідомлення українського військового керівництва. Так, командувач стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський 23 листопада повідомив, що російські війська розпочали "третю хвилю" наступальної операції на Авдіївському напрямку. Своєю чергою, речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун 22 листопада повідомив про збільшення на 25–30% кількості російських наземних атак біля Авдіївки і заявив, що українські сили відбили кілька російських колон, що налічували загалом близько 12 одиниць бронетехніки.

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За даними Генштабу ЗСУ, впродовж 23 та 24 листопада українські війська відбили не менше 50 російських атак на авдіївському напрямку.

"Російські джерела стверджували, що їхні війська продовжували наступальні операції на північному та південному флангах Авдіївки, але не охарактеризували будь-які російські атаки як високомеханізовані. Йшлося й про те, що російські війська продовжували просуватися на північ від Авдіївки й досягли подальших успіхів у промисловій зоні на південний схід від Авдіївки, але РФ не висувала жодних територіальних претензій, які відповідають успішному відновленню великомасштабного російського наступу", – пояснили аналітики.

Як відомо, війська РФ втратили величезну кількість техніки, зокрема танків й бронемашин, під час жовтневого наступу. Вочевидь, пише ISW, вони провели кінець жовтня і весь листопад, готуючись до хвилі наземних атак під керівництвом піхоти, щоб компенсувати втрати важкої техніки.

"Великі наземні атаки під керівництвом піхоти, ймовірно, створять значну загрозу українським силам, які обороняються на авдіївському напрямку, але не призведуть до швидкого просування Росії у цьому районі", - підсумували в Інституті.

Раніше офіцер розповів про незвичну тактику росіян під Авдіївкою.

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