Третя масована атака на енергетику: в "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла

"Укренерго" закликає українців зменшити споживання електрики через російські атаки.
Уранці, 11 квітня, російські ракети та дрони знову завдали значних пошкоджень українським електростанціям. В цьому році це вже третя масована атака на українську генерацію.
В якому стані українська енергосистема і чи є загроза блекаутів, розповіли в "Укренерго".
За інформацією компанії, під час двох попередніх атак також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їхня головна роль в енергосистемі – можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Проте сьогодні деякі з них не можуть це робити через руйнування, яких завдали окупанти.
"А енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії. Зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання", – пояснює "Укренерго".
Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту – з 19:00 до 22:00.
Українців закликають у цей час не вмикати потужні електроприлади, або користуватися ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти важкий період.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що зранку 11 квітня Росія атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях. У Зеленського повідомили, де найскладніша ситуація зі світлом.
Також повідомлялося, що ракетний удар росіян повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині.
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