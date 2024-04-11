Третя масована атака на енергетику: в "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла

Уранці, 11 квітня, російські ракети та дрони знову завдали значних пошкоджень українським електростанціям. В цьому році це вже третя масована атака на українську генерацію.

В якому стані українська енергосистема і чи є загроза блекаутів, розповіли в "Укренерго".

За інформацією компанії, під час двох попередніх атак також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їхня головна роль в енергосистемі – можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Проте сьогодні деякі з них не можуть це робити через руйнування, яких завдали окупанти.

"А енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії. Зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання", – пояснює "Укренерго".

Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту – з 19:00 до 22:00.

Українців закликають у цей час не вмикати потужні електроприлади, або користуватися ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти важкий період.

Фото: Укренерго

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що зранку 11 квітня Росія атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях. У Зеленського повідомили, де найскладніша ситуація зі світлом.

Також повідомлялося, що ракетний удар росіян повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині.

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