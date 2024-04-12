Третя масована російська атака на українську генерацію: в "Укренерго" повідомили про наслідки

Російські ракети та дрони завдали значних пошкоджень українським електростанціям. Цього року це вже третя масована атака на українську генерацію.

Про це повідомили в "Укренерго".

На ранок знеструмлено 399 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Крім того, вночі російський БПЛА пошкодив обладнання на одній з підстанцій "Укренерго".

"Сьогодні вночі російський БПЛА завдав пошкоджень обладнанню на одній з підстанцій "Укренерго" на Дніпропетровщині. Частково знеструмлювались побутові та окремі промислові споживачі. На ранок без енергопостачання залишаються 507 побутових та 28 юридичних споживачів. Триває процес відновлення енергоживлення", - зазнчили у компаніії.

Нагадаємо:

Російська армія 11 квітня вчергове атакувала українську енергетику, внаслідок чого було пошкоджено Сумську ТЕЦ та повністю зруйновано Трипільську ТЕС на Київщині.

За даними "Центренерго", через масовані російські удари в Україні знищено 100% всієї генерації. За словами очільника наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрія Готи, це стало найбільшим викликом за всю історію компанії.

РФ завдає нищівних ударів по українській енергетиці. Тільки у березні російські атаки знищили 80% потужностей теплових електростанцій ДТЕК. І навіть за наявності необхідних матеріалів на усунення пошкоджень може піти багато місяців, якщо не більше.

Про це пише відоме американське видання The Washington Post. За даними видання, РФ має перевагу, оскільки Україна не має достатньої протиповітряної оборони. Електростанції можуть легко зазнавати атак знову.

Росія неодноразово завдавала ударів по енергомережі України — від лютого 2022-го теплоелектростанції ДТЕК зазнали понад 160 атак. Понад 40 з цих ударів припали на останній опалювальний сезон. Після хвилі обстрілів рф минулої зими, які спричинили масштабні відключення електроенергії по всій країні в найхолодніші місяці року, ДТЕК відновив роботу енергоблоків, але більшість об'єктів знову зруйнована. ДТЕК також використав майже все своє резервне обладнання для усунення пошкоджень після інших російських ударів, що робить поточний ремонт ще більш складним.

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