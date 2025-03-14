Третя штурмова бригада стала Третім армійським корпусом: заява Білецького

У планах корпусу – змінити принципи цієї війни.

Третя окрема штурмова бригада стає Третім армійським корпусом під командуванням Андрія Білецького.

Про це сам Білецький повідомив у відеозверненні.

"Слава Україні! Доповідаю: Третя окрема штурмова бригада офіційно розгортається в Третій армійський корпус", – сказав командир.

Він зазначив, що шлях від бригади до корпусу був непростий, і воїни пройшли багато битв.

"Наші кити, на яких ми будемо будувати корпус – це бойова підготовка, створення професійного сержантського корпусу, робота з управлінням і плануванням, і найперше – технології і технологічність", – наголосив Білецький.

"Наші плани – змінити принципи цієї війни. А значить, змінити й сам хід війни на користь України. Ca vis pacem para bellum. Слава Україні", – заявив командир.

Нагадаємо, 3 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про початок впровадження корпусної структури в ЗСУ. Він інформував про формування на той момент Четвертого армійського корпусу. А подальші зміни передбачають створення системного проміжного рівня командування між окремими бригадами та оперативними угрупованнями військ.