"Третя світова покаже": Жорін прокоментував рейтинг армій світу

Війни, яка триває зараз в Україні, не було у світі вже багато десятиліть.

Рейтинги найчисельніших армій світу дуже далекі від реальності. Порівнювати Україну з Індією, Іраном, Ізраїлем чи деякими іншими країнами недоречно.

Таку думку висловив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telegram.

За його словами, на сьогоднішній день українська армія має те, що неможливо нічим замінити – величезний досвід.

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"А якщо брати сучасні методи ведення бойових дій - не було ніколи. Жоден підручник не пише, як воювати в таких умовах. Саме у нас на полі бою зʼявляються й застосовуються всі нові рішення", – додав заступник.

Нагадаємо, армія України посіла 6 місце в рейтингу найчисельніших армій світу. Згідно з рейтингом, у першу трійку увійшли Китай, Індія та США.

При цьому Росія обійшла Україну на одну сходинку та посіла п'яте місце. На четвертому місці – союзник Росії КНДР, чия армія за чисельністю дорівнює російській.

Також ми повідомляли, що в Європі зростає загроза від Росії через її загравання з Китаєм і Північною Кореєю.

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