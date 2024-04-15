Третя світова війна уже почалася, але на Заході відмовляються у це вірити: гучна стаття The Telegraph

Повномасштабна війна Росії в Україні є частиною Третьої світової війни, яка протистоїть авторитарним державам. Це Росія та її союзники – Китай, Іран та Північна Корея. Проти диктатури стоїть демократія - це більшість західних країн і, часом, Сполучені Штати.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

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"Проблема для демократій полягає в тому, що лише автократії поводяться так, ніби війна є такою, якою вона є: глобальною. До тих пір, поки це не зміниться, Україна буде в невигідному становищі. Якщо і коли все зміниться, Росія може зазнати швидкої та тривалої поразки, яка може навчити інших автократів уроків.

Для населення багатих і вільних країн може бути втішно думати про війну в Україні як про регіональну війну, однак це не так" , - пише автор матеріалу Девід Акс.

Як диктаторські країни у світі допомагають воювати РФ проти демократії

Він підкреслює, що з перших днів війни на початку 2022 року, коли Захід швидко об’єднався, щоб забезпечити Україну розвідувальними даними, зброєю та грошима, необхідними їй для захисту та підтримки. Та згодом Росія мобілізувала власних союзників. Перший Іран, який восени 2022 року постачав Росії першу в Росії ефективну конструкцію безпілотника, вибухівку Shahed .

Другий союзник РФ - Північна Корея. Вона наприкінці минулого року активізувалася для вирішення однієї з найсерйозніших проблем Росії: нестачі артилерійських снарядів. Російські батареї випускали десятки тисяч снарядів на день у перші тижні війни. До середини 2023 року українські сили фактично мали перевагу у вогневій потужності над російськими силами – і з однієї простої причини. Тоді, у січні 2024 року, це змінилося. Москва уклала угоду з Пхеньяном про обмін російського продовольства на мільйони північнокорейських снарядів.

Тим часом Китай взявся за відновлення російської збройової промисловості, яка постраждала від іноземних санкцій та які позбавили її мікроелектроніки та точного інструменту. Автори статті наголошує, що тип мікроелектроніки, який необхідний для виробництва безпілотників і ракет, і тип інструментів, який необхідний для виробництва нових стволів для гаубиць.

"Якщо під час Другої світової війни Сполучені Штати були арсеналом демократії Сполученого Королівства, то сьогодні Іран, Північна Корея та Китай є арсеналом автократії Росії", - сказано у матеріалі.

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У війну в Україні залучений увесь світ

На думку Девіда Акса, Росія не може перемогти в Україні без союзників з усього світу – так само, як Україна не може перемогти без власних союзників на кількох континентах. Так, фактичні бойові дії ведуться в Україні та Росії, причому Іран також бере участь проти Ізраїлю як через посередників, так і безпосередньо, але "ширший конфлікт є глобальним, і с тавки теж глобальні".

Найпотужніші автократії світу вже сприймають війну в Україні як війну світову. Вони підтримують Росію, щоб стверджувати силу таких країн, як Росія, щоб нападати, завойовувати та пригнічувати, коли і де вони захочуть. Зараз ця ідея поширюється.

Як повідомляли раніше, французький президент Еммануль Макрон домагатиметься перемир’я в Україні на час проведення Олімпіади-2024.

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