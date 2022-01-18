Третє самогубство за місяць: на Донбасі знову знайшли застреленим контрактника

Третє самогубство за місяць: на Донбасі знову знайшли застреленим контрактника

Загинув 23-річний військовий з Кіровоградщини.

У Луганській області знайшли застреленим контрактника 1998 року народження.

Про це інформує Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.

Хлопець був родом з села Новогригорівка Друга Кіровоградської області. За версією слідства, боєць покінчив життя самогубством.

"Попередньо встановлено, що військовослужбовець покінчив життя самогубством шляхом пострілу у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби", — йдеться в повідомленні.

Було відкрито кримінальне провадження. Розглядаються також інші версії, зокрема: умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Зазначимо, що від грудня 2021 року це вже третій випадок самогубства у лавах українських військових на Донбасі.

Так, 10 січня у Донецькій області на посту знайшли застреленим 22-річного військовослужбовця-контрактника з Кривого Рогу. За попередньою версією, він покінчив життя самогубством з ввіреної йому зброї.

29 грудня 2021 року теж на Донеччині знайшли метрвим контрактника 1985 року народження, уродженця Запоріжжя. Правоохоронці стверджують, що він теж наклав на себе руки.

Менш ніж за тиждень до цього на Луганщині знайшли тіло 21-річного українського військового-контрактника з Херсонщини. Слідчі говорять, що він застрелився на нічному чергуванні.

Суїциди військових і ветеранів трапляються не лише на Донбасі.

У листопаді 2021-го учасник АТО з Волині покінчив життя самогубством. Хлопець був одним із 14 бійців, хто вижив під Волновахою.

У Чернігівській області 24 жовтня, у 169-му навчальному центрі "Десна" застрелився солдат строкової служби. У цій же самій військовій частині у квітні застрелився військовослужбовець-контрактник 1996 року народження.

У червні у Кривому Розі знайшли повішеним 48-річного військового. Лише за 5 днів до смерті він заступив на службу за контрактом.