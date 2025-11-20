Третина мережі "Київстар" залишилася без світла: подробиці

«Київстар» / © Getty Images

Станом на ранок 20 листопада понад 30% мережі «Київстар» по всій Україні опинилося без живлення. Більшість мережі працює на акумуляторних батареях та генераторах.

Про це повідомив гендиректор компанії Олександр Комаров.

«Сьогодні дуже важкий день. Один з найважчих з літа 2024 року. На 9-ту ранку більше 30 відсотків мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні. 5 регіональних технологічних центрів на генераторах. Загалом мережа, в дуже великій частині на протязя доби, працює на АКБ та генераторах. На жаль, близько 4% сайтів втратили працездатність», — йдеться в дописі гендиректора «Київстару».

Він також нагадав, що робити користувачам домашнього Інтернету, щоб під час відключень світла покращити якість і стабільність з’єднання, та опосередковано мобільного зв’язку.

«Коли немає світла, фіксована мережа залишається працездатною. Але для того, щоб користуватись інтернетом якомога довше, абонентам варто зробити свою частину „бекапу“ — під’єднати свої роутери до резервного живлення. Достатньо павербанка, безперебійника (ДБЖ) або зарядної станції», — пояснив Комаров.

За його даними, станом на середину листопада про резервне живлення для роутерів подбали лише 15-20% абонентів домашнього Інтернету.

Нагадаємо, внаслідок ударів РФ по енергетиці, 20 листопада в усіх регіонах України протягом доби застосовуються графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів (обсягом від 2,5 до 4 черг) та графіки обмеження потужності для промисловості. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.