ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
2 хв

Третина мережі "Київстар" залишилася без світла: подробиці

Більша частина мережі працює на акумуляторах та генераторах, але близько 4% сайтів втратили працездатність.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
«Київстар»

«Київстар» / © Getty Images

Станом на ранок 20 листопада понад 30% мережі «Київстар» по всій Україні опинилося без живлення. Більшість мережі працює на акумуляторних батареях та генераторах.

Про це повідомив гендиректор компанії Олександр Комаров.

«Сьогодні дуже важкий день. Один з найважчих з літа 2024 року. На 9-ту ранку більше 30 відсотків мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні. 5 регіональних технологічних центрів на генераторах. Загалом мережа, в дуже великій частині на протязя доби, працює на АКБ та генераторах. На жаль, близько 4% сайтів втратили працездатність», — йдеться в дописі гендиректора «Київстару».

Він також нагадав, що робити користувачам домашнього Інтернету, щоб під час відключень світла покращити якість і стабільність з’єднання, та опосередковано мобільного зв’язку.

«Коли немає світла, фіксована мережа залишається працездатною. Але для того, щоб користуватись інтернетом якомога довше, абонентам варто зробити свою частину „бекапу“ — під’єднати свої роутери до резервного живлення. Достатньо павербанка, безперебійника (ДБЖ) або зарядної станції», — пояснив Комаров.

За його даними, станом на середину листопада про резервне живлення для роутерів подбали лише 15-20% абонентів домашнього Інтернету.

Нагадаємо, внаслідок ударів РФ по енергетиці, 20 листопада в усіх регіонах України протягом доби застосовуються графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів (обсягом від 2,5 до 4 черг) та графіки обмеження потужності для промисловості. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Дата публікації
Кількість переглядів
417
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie