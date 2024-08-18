Три борти Ту-95мс продовжують рух у бік району Каспію - моніторингові канали. 

У разі оголошення тривоги - перебувайте в укриттях.

Нині три борти Ту-95мс продовжують рух у бік району Каспію.

Про це інформують моніторингові канали.

Поки невідомо чи це бойовий виліт, чи це "тренувальний" виліт, - так вже було кілька разів місяць-два тому.

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Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми.

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