Три борти Ту-95мс продовжують рух у бік району Каспію - моніторингові канали. 

У разі оголошення тривоги - перебувайте в укриттях.
Нині три борти Ту-95мс продовжують рух у бік району Каспію.
Про це інформують моніторингові канали.
Поки невідомо чи це бойовий виліт, чи це "тренувальний" виліт, - так вже було кілька разів місяць-два тому.
Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми.
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