Три десятки загиблих і пів сотні поранених: окупанти сунулися штурмувати позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку і отримали "на горіхи"

Вони намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Під час проведення штурму позицій українських військ поблизу Авдіївки підрозділи 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) 1 АК зазнали втрат: 30 загиблих та 53 поранених військовослужбовців", - розповів журналіст.

За його словами, командування ЗС РФ також продовжує використовувати підрозділи спеціального призначення як піхоту.

"Під час штурмових дій позицій ЗСУ, 2 окрема бригада спеціального призначення (в/ч 64044, Псков) зазнала величезних втрат. Однією з причин чомусь спецназ виконує завдання піхоти – це погана підготовка особового складу мотострілкових підрозділів", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, що у окупантів "закінчилися" БТГ десантників, тож у командуванні винайшли спрощену структуру для наступу на Херсонщині.

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