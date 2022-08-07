Три десятки загиблих і пів сотні поранених: окупанти сунулися штурмувати позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку і отримали "на горіхи"

На Донеччині російські окупанти зазнали втрат.
Вони намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
"Під час проведення штурму позицій українських військ поблизу Авдіївки підрозділи 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) 1 АК зазнали втрат: 30 загиблих та 53 поранених військовослужбовців", - розповів журналіст.
За його словами, командування ЗС РФ також продовжує використовувати підрозділи спеціального призначення як піхоту.
"Під час штурмових дій позицій ЗСУ, 2 окрема бригада спеціального призначення (в/ч 64044, Псков) зазнала величезних втрат. Однією з причин чомусь спецназ виконує завдання піхоти – це погана підготовка особового складу мотострілкових підрозділів", - зазначив журналіст.
Нагадаємо, що у окупантів "закінчилися" БТГ десантників, тож у командуванні винайшли спрощену структуру для наступу на Херсонщині.
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