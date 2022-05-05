Три десятки загиблих, пів сотні поранених і полонений: на Запоріжжі оборонці України добряче поколошматили окупантів

Три десятки загиблих, пів сотні поранених і полонений: на Запоріжжі оборонці України добряче поколошматили окупантів

У Запорізькій області захисники України "роблять нерви" російським окупантам.

Оборонці Запорізького краю минулої доби відправили до прабатьків три десятки росіян.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби наші воїни знищили у Запорізькій області:

29 осіб особового складу, 39 поранено, одного взято в полон;

11 бойових броньованих машин;

одну 152 мм гаубиця Д-20;

12 одиниць автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

Також українським захисникам вдалося поповнити свій автопарк. Вони захопили 2 ворожі БМП.

Нагадаємо, що на Миколаївщині ЗСУ збили ворожого "лазутчика" та ліквідували пів сотні окупантів.

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