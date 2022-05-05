Три десятки загиблих, пів сотні поранених і полонений: на Запоріжжі оборонці України добряче поколошматили окупантів

У Запорізькій області захисники України "роблять нерви" російським окупантам.
Оборонці Запорізького краю минулої доби відправили до прабатьків три десятки росіян.
Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.
"Протягом минулої доби наші воїни знищили у Запорізькій області:
- 29 осіб особового складу, 39 поранено, одного взято в полон;
- 11 бойових броньованих машин;
- одну 152 мм гаубиця Д-20;
- 12 одиниць автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.
Також українським захисникам вдалося поповнити свій автопарк. Вони захопили 2 ворожі БМП.
Нагадаємо, що на Миколаївщині ЗСУ збили ворожого "лазутчика" та ліквідували пів сотні окупантів.
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