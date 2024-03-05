Три дні без їжі та води: прикордонники дивом врятували ухилянта, який намагався втекти до Словаччини

Громадянин розповів, що хотів пробратися до Словаччини, проте він заблукав у горах.

На кордоні зі Словаччиною виявили чоловіка, який пробув на вулиці три дні без їжі та води. Знесилений чоловік блукав горами, бо намагався незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Як стало відомо, прикордонники під час патрулювання побачили чоловіка, який лежав на землі. Йому надали невідкладну допомогу та викликали “швидку”.

Згодом громадянин розповів, що хотів пробратися до Словаччини, проте він заблукав у горах. Крім того, він впав зі схилу та загубив телефон, тож не міг викликати допомогу.

“Увесь маршрут я створював виходячи із логіки та своїх можливостей. Тому що плавати я не вмію - виходить, варіанти з річкою мені не підходили. Я подумав, що там буде гора, тому прикордонників буде менше… Я послизнувся на камені, він на мене обвалився - мене прибило. Декілька разів намагався піднятися, але вже не міг”, - розповів чоловік.

Нагадаємо, що у Полтавському ТЦК та СП вважають, що мобілізація в Україна йде за планом.

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