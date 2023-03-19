Три дні дощів: якою буде погода наступного тижня – прогноз від синоптикині Наталки Діденко

Понеділок, 20 березня, в Україні буде сухим та порівняно теплим.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра протягом дня очікується +9+13 градусів, на півдні до +14, на північному сході +8+10 градусів.

У Києві завтра без опадів, +12 градусів.

Діденко попереджає, що у вівторок-середу (21-22 березня) в Україні пройдуть періодичні дощі. Також дощі очікуються у суботу, 25 березня.

"Загалом на тижні буде тепла погода, трохи вниз присядуть стовпчики термометрів у середу, 22 березня. А так переважно у денні години – +10+14 градусів", – зазначає вона.

Також синоптикиня додала, що найближче похолодання, орієнтовно, прогнозується 30 березня.

Раніше повідомлялося, коли в Україні закінчаться погодні "гойдалки" і настане тепла весна.

Нагадаємо, синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода до кінця березня.

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