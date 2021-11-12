Три години вмовляв: в Івано-Франківській області чоловік "замінував" ТЕС, бо його не пустили на екскурсію

Три години вмовляв: в Івано-Франківській області чоловік "замінував" ТЕС, бо його не пустили на екскурсію

Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

В Івано-Франківській області 31-річний чоловік повідомив про "замінування" Бурштинської ТЕС, бо його не пустили на екскурсію.

Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.

31-річний житель Хмельницької області розповів, що на ТЕС він прибув разом із родичем, який займається вантажними перевезеннями. За словами чоловіка, він хотів потрапити на екскурсію на підприємство, проте йому відмовили навіть після тригодинних вмовлянь. Через тиждень чоловік вирішив помститись та повідомив про "замінування" ТЕС.

У 2015 році житель Хмельниччини вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин. Проти нього відкрили провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

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