Три міністерки вимагають замінити взуття на підборах для солдаток на параді до Дня Незалежності

Членкині уряду Ольга Стефанишина, Марина Лабезна та Юлія Лапутіна оприлюднили відозву до міністра оборони.
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, міністерка соціальної політики України Марина Лазебна та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна вважають, що марширування у взутті на підборах зашкодить здоров’ю учасницям параду. У п’ятницю, 2 липня, вони опублікували з цього приводу спільне звернення до міністра оборони Андрія Тарана у соцмережі Facebook.
У своїй заяві членкині уряду висловили своє обурення рішенням Міністерство оборони України щодо форми, а особливо взуття, в якому жінки-військовослужбовиці братимуть участь у параді до 30-річчя Незалежності України.
“Ціль будь-якого військового параду – демонстрація військової спроможності армії. Тут не повинно бути місця стереотипам та сексизму, яким, безумовно, буде милування жінками-військовими на підборах”, - йдеться у заяві.
Вони стверджують, що взуття на підборах несумісне з боєздатністю солдатів, а “пруський” крок на параді у такому взутті може заподіяти шкоду здоров'ю солдаток.
Міністерки водночас визнали, що невисокі підбори використовують в окремих країнах-членах НАТО для парадно-вихідної форми жінок-військовослужбовиць, але його не використовують для марширування на парадах.
“Одяг і взуття військовослужбовців мають відповідати вимогам, які забезпечують зручність та комфортність кожної людини як в мирних умовах, так, особливо, в умовах навчань, тренувань і, тим більше, в умовах ведення бойових дій”, - підкреслили вони у своїй заяві.
Своєму колезі по уряду, міністру оборони Андрієві Тарану, авторки заяви поставили низку вимог. Найперше, в терміновому порядку замінити взуття на підборах на комфортне взуття для участі у параді до Дня Незалежності, а також спільно з жінками-військовими та ветеранками внести зміни до моделей взуття та одягу з існуючих моделей на ті, в яких буде зручно.
Окрім того, від керівників урочистих заходів до Дня Незалежності міністерки вимагають забезпечити дотримання прав жінок та чоловіків і сформувати змішані “коробки” військових, до яких входять як жінки, так і чоловіки.
Міністру оборони також поставили вимогу призначити радника з гендерних питань та провести опитування жінок, які несуть службу в секторі безпеки та оборони, щодо задоволення створеними умовами, зокрема форменим одягом.
Нагадаємо, що народні депутати вимагають, щоб Міноборони провело службове розслідування та пояснило закупівлю взуття на підборах для жінок-військовослужбовиць.