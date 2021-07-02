Три міністерки вимагають замінити взуття на підборах для солдаток на параді до Дня Незалежності

Три міністерки вимагають замінити взуття на підборах для солдаток на параді до Дня Незалежності

Членкині уряду Ольга Стефанишина, Марина Лабезна та Юлія Лапутіна оприлюднили відозву до міністра оборони.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, міністерка соціальної політики України Марина Лазебна та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна вважають, що марширування у взутті на підборах зашкодить здоров’ю учасницям параду. У п’ятницю, 2 липня, вони опублікували з цього приводу спільне звернення до міністра оборони Андрія Тарана у соцмережі Facebook.

У своїй заяві членкині уряду висловили своє обурення рішенням Міністерство оборони України щодо форми, а особливо взуття, в якому жінки-військовослужбовиці братимуть участь у параді до 30-річчя Незалежності України.

“Ціль будь-якого військового параду – демонстрація військової спроможності армії. Тут не повинно бути місця стереотипам та сексизму, яким, безумовно, буде милування жінками-військовими на підборах”, - йдеться у заяві.

Вони стверджують, що взуття на підборах несумісне з боєздатністю солдатів, а “пруський” крок на параді у такому взутті може заподіяти шкоду здоров'ю солдаток.

Міністерки водночас визнали, що невисокі підбори використовують в окремих країнах-членах НАТО для парадно-вихідної форми жінок-військовослужбовиць, але його не використовують для марширування на парадах.

“Одяг і взуття військовослужбовців мають відповідати вимогам, які забезпечують зручність та комфортність кожної людини як в мирних умовах, так, особливо, в умовах навчань, тренувань і, тим більше, в умовах ведення бойових дій”, - підкреслили вони у своїй заяві.

Своєму колезі по уряду, міністру оборони Андрієві Тарану, авторки заяви поставили низку вимог. Найперше, в терміновому порядку замінити взуття на підборах на комфортне взуття для участі у параді до Дня Незалежності, а також спільно з жінками-військовими та ветеранками внести зміни до моделей взуття та одягу з існуючих моделей на ті, в яких буде зручно.

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Окрім того, від керівників урочистих заходів до Дня Незалежності міністерки вимагають забезпечити дотримання прав жінок та чоловіків і сформувати змішані “коробки” військових, до яких входять як жінки, так і чоловіки.

Міністру оборони також поставили вимогу призначити радника з гендерних питань та провести опитування жінок, які несуть службу в секторі безпеки та оборони, щодо задоволення створеними умовами, зокрема форменим одягом.

Нагадаємо, що народні депутати вимагають, щоб Міноборони провело службове розслідування та пояснило закупівлю взуття на підборах для жінок-військовослужбовиць.

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