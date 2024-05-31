Три місця влучання по Харкову: кількість жертв обстрілу збільшується

Наразі відомо про три місця влучання по Харкову: п'ятиповерховий житловий будинок, крамниця, яка розташована у триповерховій будівлі, та швейний цех.

Про це заявив очільник поліції Харківської області Володимир Тимошко, - повідомляє Суспільне. Харків.

Спочатку стало відомо, що щонайменше одна людина загинула внаслідок прямого влучання по п'ятиповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який в момент удару перебував на вулиці, зазначив Тимошко.

За його словами, кількість жертв ракетної атаки РФ буде збільшуватися: у будинках поруч з місцями влучань вибиті вікна, у людей можуть бути осколкові та вибухові травми.

За попередньою інформацією, Росія вдарила по Харкову ракетами С-300, повідомив журналістам очільник поліції регіону Володимир Тимошко.

Оновлено станом на 02:02 31 травня 2024 року

Відомо про трьох загиблих внаслідок серії ударів по Харкову станом на 02:00, повідомив представникам ЗМІ очільник поліції регіону Володимир Тимошко.

Оновлено станом на 02:11

Пізніше інформацію про трьох загиблих підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також вже відомо про 16 постраждалих.

Серед поранених - медик екстреної медичної допомоги, пошкоджене авто "швидкої".

Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

За попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300 у Новобаварському районі Харкова. Усі влучання - виключно цивільна інфраструктура.

Ліквідація наслідків триває.

Оновлено станом на 02:14

Близько чотирьох людей ще можуть перебувати під завалами житлової п'ятиповерхівки, повідомив Суспільне Харків міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, що унаслідок обстрілу уже постраждало двоє дітей, серед них, зокрема, хлопчик та дівчинка, віком 12 років.

Нагадаємо, що у Харкові росіяни двічі влучили у щільну забудову: є потерпілі, а під завалами можуть бути ще люди.

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