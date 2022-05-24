Три місяці повномасштабної війни: Єрмак розповів, що потрібно Україні, аби звільнити свої території

Три місяці повномасштабної війни: Єрмак розповів, що потрібно Україні, аби звільнити свої території

Росія не досягла своїх цілей у повномасштабній війні проти України, яка триває вже три місяці.

Водночас для звільнення територій від окупантів, Україні потрібно більше зброї та жорсткіші санкції проти Росії.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на своєму каналі в Telegram.

"Три місяці повномасштабної війни. Ворог не досяг своїх цілей. Ми виграли битву за Київ, Харків, Чернігів та інші міста. ЗСУ ведуть важкі бої на Сході. Україна отримує зброю від союзників, якої потрібно більше для звільнення наших територій", - заявив Єрмак.

Також голова Офісу президента наголосив, що для того, аби позбавити російську економіку ресурсів, потрібно запровадити жорсткіші санкції проти РФ.

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