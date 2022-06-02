Три поїзди, які затрималися через удар по залізничній інфраструктурі, відновили рух

Три поїзди, які затрималися через удар по залізничній інфраструктурі, відновили рух

Пасажирам нічого не загрожує.

Російські війська вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці у середу ввечері.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Ступінь пошкодження інфраструктури виясняємо. Постраждалих серед залізничників немає.

Через удар затримувалися три пасажирські поїзди. Вони знаходили в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожувало.

Інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.

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Опівночі поїзди ще затримувалися, а за дві години всі три відновили свій рух.

Нагадаємо, що раніше у Львівській області пролунали вибухи.

Востаннє вибухи у Львівській області лунали в ніч проти 17 травня. Тоді російські війська обстріляли залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.

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