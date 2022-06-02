Три поїзди, які затрималися через удар по залізничній інфраструктурі, відновили рух

Пасажирам нічого не загрожує.
Російські війська вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці у середу ввечері.
Про це у Telegram-каналі повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.
Ступінь пошкодження інфраструктури виясняємо. Постраждалих серед залізничників немає.
Через удар затримувалися три пасажирські поїзди. Вони знаходили в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожувало.
Інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.
Опівночі поїзди ще затримувалися, а за дві години всі три відновили свій рух.
Нагадаємо, що раніше у Львівській області пролунали вибухи.
Востаннє вибухи у Львівській області лунали в ніч проти 17 травня. Тоді російські війська обстріляли залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.
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