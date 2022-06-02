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Три поїзди, які затрималися через удар по залізничній інфраструктурі, відновили рух

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Три поїзди, які затрималися через удар по залізничній інфраструктурі, відновили рух

Фото: Getty Images

Пасажирам нічого не загрожує. 

Російські війська вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці у середу ввечері.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін. 

Ступінь пошкодження інфраструктури виясняємо. Постраждалих серед залізничників немає.

Через удар затримувалися три пасажирські поїзди. Вони знаходили в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожувало. 

Інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.

Опівночі поїзди ще затримувалися, а за дві години всі три відновили свій рух. 

Нагадаємо, що раніше у Львівській області пролунали вибухи

Востаннє вибухи у Львівській області лунали в ніч проти 17 травня. Тоді російські війська обстріляли залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.

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