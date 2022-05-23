Три предмети та русифікація навчання: що планують окупанти зробити зі школами в Маріуполі

Три предмети та русифікація навчання: що планують окупанти зробити зі школами в Маріуполі

Незгодним погрожують «негативними» наслідками - від «фільтраційних таборів» до обмеження «гуманітарної» допомоги».

У Маріуполі окупанти планують з нового навчального року повністю русифікувати навчання, впровадивши свої стандарти.

Про це у Telegram-каналі інформує Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

У межах «адаптації» до переходу на російські програми у школах будуть викладати усього три предмети: російську мову та літературу; історію Росії й математику.

Загарбники також влаштували «організаційно-методичне» зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.

Незгодним погрожують «негативними» наслідками - від «фільтраційних таборів» до обмеження «гуманітарної» допомоги».

"Залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій несе пряму загрозу їхньому життю та безпеці та є прямим порушенням статті 38 Конвенцією ООН про права дитини. Нав’язування освіти країни-окупанта суперечить статті 29 Конвенції ООН про права дитини, яка встановлює, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні", - зауважила Денісова.

Як повідомляли раніше у міськраді Маріуполя, відродити місто найближчим часом неможливо. Російські війська знищили Маріуполь повністю. Щоб відбудувати його - потрібен час і ресурси.

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