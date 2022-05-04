Три "прильоти" за вечір: у Кіровоградській ОДА розповіли про наслідки ракетних обстрілів

Три "прильоти" за вечір: у Кіровоградській ОДА розповіли про наслідки ракетних обстрілів

Учора, 3 травня, Кіровоградщина зазнала ракетних обстрілів.

Вони поцілили у залізничні інфраструктурні об'єкти Долинської територіальної громади.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.

"Завершення минулої доби для Кіровоградщини було вкрай неспокійним. Серед 18, випущених з Каспія ворожих ракет, три прилетіли на Кіровоградщину. Дві ракети поцілили в тягову підстанцію на залізниці біля села Тимкове, Долинської громади", - повідомив Райкович.

Він додав, що ситуація на цій території, як і по всій області, контрольована.

Нагадаємо, ротягом минулої доби, 3 травня, окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 травня.

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