Три "прильоти" за вечір: у Кіровоградській ОДА розповіли про наслідки ракетних обстрілів

Учора, 3 травня, Кіровоградщина зазнала ракетних обстрілів.
Вони поцілили у залізничні інфраструктурні об'єкти Долинської територіальної громади.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.
"Завершення минулої доби для Кіровоградщини було вкрай неспокійним. Серед 18, випущених з Каспія ворожих ракет, три прилетіли на Кіровоградщину. Дві ракети поцілили в тягову підстанцію на залізниці біля села Тимкове, Долинської громади", - повідомив Райкович.
Він додав, що ситуація на цій території, як і по всій області, контрольована.
Нагадаємо, ротягом минулої доби, 3 травня, окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 травня.
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