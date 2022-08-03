Три продукти для відновлення суглобів: додайте їх до свого щоденного раціону

Головною причиною, через яку хворіють суглоби, лікарі називають порушення обміну речовин у хрящових тканинах. Однак є певні продукти для відновлення суглобів, які варто додати до свого раціону. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Як розповідає лікарка Марія Вороненко, для відновлення суглобів варто додати до свого щоденного раціону певні продукти харчування. Вони допомагають покращити живлення хрящів та оздоровити тканини.

Серед них слід виділити три основні продукти:

Скумбрія - відрізняється високим рівнем жирних кислот, а тому допомагає швидко зменшити запалення в суглобах. Цю рибу особливо рекомендують вживати при артрозі. Щоб досягти ефекту, варто з'їдати 100-150 г скумбрії тричі на тиждень. Ківі - ці фрукти позитивно впливають на здоров'я суглобів завдяки високій концентрації вітаміну С. Саме аскорбінова кислота, на думку лікарів, бере участь у формуванні сполучної тканини та хрящів. Вівсянка - вона багата на марганець, який також сприяє відновленню суглобів. Ця речовина бере участь у синтезі колагенових волокон, які впливають на еластичність хрящів та зв'язок.

Варто звернути увагу, що правильне харчування - запорука здоров'я суглобів. Вченими було доведено, що головною причиною артрозу є порушення обмінних процесів у тканині хрящів. А ще сучасний спосіб життя людини дуже далекий від ідеального. Ми мало рухаємося, багато сидимо, піднімаємо важкі предмети, часто маємо шкідливі для здоров'я звички. Тому правильне харчування разом з помірним фізичним навантаженням допоможуть покращити стан суглобів.