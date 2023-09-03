Три роди військ ЗСУ отримали нові беретні знаки: який вигляд вони мають (фото)

В Україні три роди військ ЗСУ отримали нові беретні знаки. Йдеться про воїнів Медичних сил, Сил підтримки ЗСУ та Сил логістики.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Для Медичних сил ЗСУ затвердили беретний знак - круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією.

Новий беретний знак для Медичних сил / Фото: Міністерство оборони України

Для Сил підтримки ЗСУ новий беретний знак має вигляд прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями догори та чотири руки у латних рукавицях, з'єднані між собою у замок.

Новий беретний знак для Сил підтримки ЗСУ / Фото: Міністерство оборони України

Для Сил логістики ЗСУ - стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.

Новий беретний знак для Сил логістики ЗСУ / Фото: Міністерство оборони України

Ці нові символи затверджені окремим указом Міноборони.

Нагадаємо, британський генерал спрогнозував, в якому році закінчиться війна в Україні і за яких умов.

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