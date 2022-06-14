Три роки розбещував і ґвалтував малолітню онуку співмешканки: на Прикарпатті засудили чоловіка

В Івано-Франківській області за педофілію засудили чоловіка.
Мешканця Прикарпаття визнали винним у зґвалтуванні та розбещенні малолітньої дівчинки. Вироком суду його йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
В суді прокурор довів, що обвинувачений від 2017-го вчиняв розпусні дії щодо онуки своєї співмешканки. Він проживав в одному будинку із дівчинкою. Дитині на той час було 5 років. Чоловіе впродовж трьох років ґвалтував її.
Зазначається, що вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
Як повідомлялся, у Хмельницькій області 28-річний місцевий житель розбестив трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.
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