Три роки в'язниці та понад 17 тис. грн штрафу: в Угорщині суворо покарали українців, які допомагали мігрантам

Три роки в'язниці та понад 17 тис. грн штрафу: в Угорщині суворо покарали українців, які допомагали мігрантам

Українців засудили та заборонили в'їзд до Угорщини.

В Угорщині суворо покарали трьох українців, бо ті допомагали мігрантам із Пакистану та Сирії, які незаконно перетнули угорський кордон.

Про це повідомляє портал "Суди Угорщини".

В угорському місті Кечкемет засудили двох українців, віком 38 та 40 років, які допомогли мігрантам із Сирії незаконно потрапити до Угорщини, щоб згодом виїхати до Австрії. Слідство встановило, що 20 листопада 2020 року українці на своїх автомобілях везли мігрантів. Їх зупинила поліція.

Суд засудив 38-річного українця до 2 років та 6 місяців позбавлення волі, а його спільника - до 2 років і 8 місяців. Чоловіків на понад 5 років депортували з Угорщини.

Ще одного українця засудили в угорському м. Сомбатгей. Він у Празі орендував автомобіль, щоб перевезти до Австрії 13 громадян Пакистану, які проникли до Угорщини, подолавши паркан на кордоні з Сербією. Чоловікові за це мали сплатити 3 тис. євро. 9 грудня 2021 року громадянина України, який перевозив мігрантів, затримала поліція. Його засудили до 3 років позбавлення волі та депортували з Угорщини на 6 років. Також чоловік повинен сплатити 210 тис. угорських форинтів (орієнтовно 17 тис. грн).

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