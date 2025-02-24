Три роки великого вторгнення РФ в Україну: як змінилися заяви політиків та військових

Третя річниця вторгнення: що говорила влада і військові тоді і зараз – нагадав ТСН.ua

Сьогодні в Україні – сумна трагічна дата третьої річниці повномасштабного вторгнення, яке принесло нашій країні десятки тисяч вбитих і поранених та сотні зруйнованих населених пунктів.

Після трьох років від дня повномасштабного вторгнення відбулося багато змін, президент США тепер поширює російські наративи та маніпулює вигаданими цифрами з критикою України, а в самій Україні вперше судять топ-військових за рішення на фронті. Насамперед, йдеться про провал на Харківщині навесні 2024-го, коли росіяни пішли у контрнаступ і прорвали кордон.

Власне, саме з останнім і пов'язують скандальне інтерв'ю екскомандувача Об’єднаних сил оборони України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва "Українській правді", де ми почули багато його спогадів про перші дні війни.

Ці та інші гучні новини і скандали, такі як розмови про перемовини, різні випади Трампа, скорочення міжнародної допомоги, постійні корупційні скандали, загроза обвалу фронту і т.д. вже притупили спогади українців: а що ж було в останні дні перед вторгненням, що тоді казала влада та військові, і що кажуть зараз – і головне: чи можна було б, якщо не запобігти, то применшити масштаб трагедії. У цьому намагатиметься розібратися ТСН.ua.

Слова політиків: Зеленський заспокоював, а Рєзніков не бачив ударних формувань РФ

Зима 2021/2022 року. На тлі побоювань, що РФ все-таки здійснить ескалацію, президент Зеленський у своєму зверненні 19 січня 2022-го просить українців не панікувати і запевняє: все під контролем. Саме тоді він сказав свою знамениту фразу про шашлики.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 14 лютого, за 10 днів до вторгнення, звинуватив світові ЗМІ, які чи не щодня перепризначали дату нападу, у розповсюдженні "відвертих фейків". Він заявив, що вони розганяють паніку і чинять гірше, ніж пропагандистка Скабєєва.

Також він запевнив, що на кордоні з Україною станом на той момент перебували до 127 тисяч військовослужбовців РФ. Арахамія був певен, що такої кількості недостатньою для повномасштабного вторгнення Росії.

Міністр оборони Резніков, у підпорядкуванні якого перебувало Головне управління розвідки (ГУР), 20 лютого заявляв, що розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може бути "завтра-післязавтра", є недоречними.

"Станом на цю годину ударного угруповання Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано", – говорив тодішній глава Міноборони за 4 дні до вторгнення.

21 лютого 2022 року Резніков запевняв, що Росія не має в Білорусі такого контингенту, щоб напасти на Київ.

"Але я хочу сказати, що такого контингенту, як хтось розповідає, що буде напад на Київ із білоруської сторони – вибачте мені, це смішно звучить. А от погрожувати нам, лякати нас, створювати ситуацію нібито оточення – так, це працює", – говорив він.

Ексміністр оборони Олексій Резніков / Фото: Associated Press

Власне, те саме говорив і тодішній секретар РНБО Олексій Данілов.

Екссекретар РНБО Олексій Данілов / Фото: Associated Press

Позиція військових і розвідки

21 листопада 2021 року керівник ГУР Кирило Буданов заявив в інтерв'ю Military Times, що РФ готується до вторгнення в Україну на кінець січня або на початок лютого 2022 року. Він попереджав, що напад буде набагато більш нищівним, ніж усе, що раніше бачили українці в Криму і на Донбасі: "Така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетехнічні атаки з наступними повітряними десантними штурмами на сході, десантними штурмами в Одесі та Маріуполі та менш масштабне вторгнення через Білорусь".

Власне, Буданова називають одним із небагатьох у військово-політичному керівництві країни, хто вірив у повномасштабне вторгнення.

Але як стверджує генерал Наєв, заяви Буданова далі інтерв'ю не пішли.

"В чому головне завдання будь-якого органу розвідки? Не просто сказати, як буде відбуватися наступ, а назвати час і дату вторгнення коли буде ворог наступати. І таких відомостей не було. В українському документообігу стосовно будь-якого військового командування за підписом будь-якого керівника розвідки немає такого документа, де написано, що 24 лютого 2022 року о 4 ранку відбудеться пряма агресія РФ проти України", – заявив генерал Наєв в інтерв'ю УП.

До початку повномасштабного вторгнення тодішній головком ЗСУ Валерій Залужний був небагатослівним. Він запевняв, що Збройні сили України готові до відсічі і до будь-якого сценарію розвитку подій.

"Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Готові зустріти ворогів і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell!", – заявив Залужний 12 лютого 2022-го.

Пізніше, у своїх інтерв'ю ексголовком стверджував, що передбачав війну. "Ти ні з чим не сплутаєш запах війни, і він уже відчувався в повітрі", – розповідав він журналові Time у червні 2022 року.

Як стверджує Reporters, ще за місяць до вторгнення Залужний зібрав найближче коло генералів і сказав: "Не всі з наших вірять, але я думаю, що росіяни таки полізуть..., тому готуйтеся битися".

Захід "ставив хрест" на незалежності України

Незадовго до початку "повномасштабки" десятки іноземних ЗМІ "змагаються" між собою, публікуючи сценарії вторгнення і оцінюючи сили України до спротиву. Ніхто не вірив в Україну – за "найпозитивнішим" сценарієм, армія РФ мала зупинитися на лінії Коростень – Вінниця.

Мапа ймовірного вторгнення Росії до України від Bild. Грудень 2021 року / Фото: bild.de

Інші видання "зливають" нібито плани Пентагону щодо тренування груп українських повстанців у Польщі та інших сусідніх країнах на випадок повної окупації. Зокрема, Адмірал США, екскомандувач військовими силами НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс всерйоз проводив аналогію з підтримкою Штатами моджахедів в Афганістані проти радянського вторгнення наприкінці 1970-х і 1980-х років.

І хоча історія не знає умовного способу "якби", українці, враховуючи реалії теперішньої зовнішньої політики, з іронічною посмішкою можуть лише відреагувати на тезу, що Угорщина, Словаччина чи Польща готує українських повстанців, наражаючись на прямий конфлікт з Кремлем.

У те, що Україна вистоїть перед лицем повномасштабної агресії РФ не вірив не лише Путін, а й багато хто на Заході.

За словами ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Сполучені Штати напередодні повномасштабного вторгнення були впевнені, що Україна програє. На Заході припускали, що Володимира Зеленського вб'ють росіяни, тому просили президента Україна записати відеозаповіт.

Кулеба розповів, що на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидидентка Камала Гарріс порадила Зеленському готуватися до створення уряду у вигнанні, а також шукати якісь військові рішення, щоб підготувати Україну до партизанської війни.

У книзі Polska na wojnie ("Польща на війні") журналіста Збіґнєва Парафяновича зазначається, що адміністрація Байдена була переконані, що Київ впаде протягом трьох днів. США нібито були готові евакуювати 40 тис. осіб, імовірно, крім власних громадян також усю українську політичну еліту та істеблішмент. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван був налаштований найскептичніше щодо України.

Ексдиректор ЦРУ Білл Бернс згадував: "Зеленський чув попередження США, але сказав, що американці не пропонували види зброї, потрібні Україні для захисту".

"Ви можете сказати мільйон разів: "Слухай, може бути вторгнення". Гаразд, може бути вторгнення — ви дасте нам літаки? Ви дасте нам ППО?" – сказав Зеленський. "Ну, ви ж не член НАТО". – "О, гаразд, то про що ми говоримо?"

"Нам потрібна зброя, а не евакуація": як поставилася влада до зведень західних спецслужб

Західні спецслужби і глави держав, як стало відомо пізніше, попереджали українську владу про загрозу вторгнення. Президентові України на початку великої війни пропонували евакуацію, а віцепрезидентка США Камала Гарріс нібито навіть просила Зеленського призначити наступника на випадок загибелі.

Зеленський і Гарріс Фото: скрин відео

Одразу після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року президент Зеленський зателефонував Джо Байдену.

За словами Зеленського, саме у цій телефонній розмові прозвучала пропозиція евакуації для нього, у відповідь на яку він сказав відому фразу "мені потрібна зброя, а не таксі".

Тим не менш, Захід, скоріше за все, теж вагався в оцінці масштабу майбутнього наступу. Так, ексголова МЗС Дмитро Кулеба пригадав, що напередодні повномасштабного вторгнення дані США та європейських партнерів різнилися – Штати запевняли про повномасштабне вторгнення, тоді як європейці прогнозували ескалацію на сході України.

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Як пригадав Кулеба, наприкінці 2021 року високопоставлений чиновник США зустрів українську делегацію з чашкою кави й посмішкою. "Хлопці, копайте окопи!" — почав чиновник.

"Коли ми посміхнулися у відповідь, — згадував Кулеба, чиновник сказав: — Я серйозно. Почніть копати траншеї. … На вас нападуть. Масштабна атака, до якої ви повинні підготуватися". Ми запитали деталі, але їх не було".

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у коментарі УП пригадав, що розвідка його структури також мала точні дані, що вторгнення буде.

"Так, попереджали західні розвідки. І ми дуже уважно ставились до цієї інформації. У нас є своя прикордонна розвідка, яка дуже ефективно працює по суміжних країнах, в першу чергу Росії та Білорусі.

Прикордонна служба інформувала вище військово-політичне керівництво держави. Я здійснив доповідь президенту за два тижні до початку вторгнення, що війна буде, що Росія нападе з території Білорусі по Чорнобильській зоні...

Дата повномасштабного наступу переносилась. Спершу це було 19 лютого, потім 22-е. Ворог вичікував. Він був у готовності. Ми фіксували, що службовці російських військ, які перебували в Білорусі "на навчаннях", почали телефонувати рідним і прощатись з ними ще з 12 лютого. Ми перехоплювали ці розмови", — казав Дейнеко.

Президент Зеленський стверджував, що західні розвідки знали не більше, ніж українці.

"Які б нам розвідки не говорили, деталі ніхто до кінця не знав. Всі готувались до різних заходів. У нас була своя підготовка. У різних розвідок, різних держав, наших партнерів, була своя підготовка. І свої попередження. І більше деталей, ніж знали ми, і ніж володіли ми, ні у кого не було… Нічого більшого не виявилось, ніж те, про що нам говорили", – запевняв президент Зеленський в одному з інтерв'ю.

Чи міг бути удар в спину від західних сусідів

Путін непублічно, а його посіпаки, такі як покійний Володимир Жириновський неодноразово відкрито, пропонували українським сусідам взяти участь у вторгненні і "відтяпати" частину українських земель, які в ті чи інші часи були частиною цих країн.

"Хоча Польща, попри російську пропаганду, навіть не думала про те, щоб скористатися можливістю повернути собі Львів, він залишався предметом занепокоєння для українців", – йдеться у книзі під назвою Polska na wojnie ("Польща на війні") журналіста Збіґнєва Парафяновича, фрагменти якої опублікували Тexty.org.

А от дії Угорщини викликають запитання. Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко 22 лютого 2022 року оголосив про перекидання частини військ на східні кордони країни.

Що війська Угорщини стояли на кордоні з Україною, підтвердив угорський експерт, що працює в німецькому аналітичному центрі DGAP (Німецьке товариство закордонних справ), опозиційний до політики Орбана Андраш Рац.

Звісно, офіційний Будапешт пояснює, що перекидання військ здійснювалося відповідно до рішення прем’єра Віктора Орбана "не допустити появи в Угорщині іноземних збройних формувань" і для "допомоги біженцям". Про що ж насправді говорили між собою Путін і його "угорський друг" Орбан, поки можна лише здогадуватися.

Позиція влади на початку вторгнення: все скоро закінчиться

Всі добре пам'ятають, як один із рупорів ОП у перші місяці вторгнення, а зараз – непримиренний критик влади Олексій Арестович на початку великої війни запевняв українців, що бойові дії закінчаться за "два-три тижні".

Згодом Арестович визнав, що говорив це, аби "заспокоїти суспільство". "У мене був вибір: "два-три тижні" або мільйони з дахом, що з’їхав, провалилися в паніку, що біжать із шаленими очима, десятки тисяч інфарктів та інсультів, країна, що втратила здатність до опору", – говорив він.

Пізніше ексрадник ОП змінив свою позицію і став запевняти, що насправді не брехав, коли говорив про "два-три тижні", адже на той час нібито "був членом Стамбульської переговорної групи".

Переговори у Стамбулі. Арахамія та Мединський

Нардепка-мажоритарниця від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк (обрана на окрузі № 96, що включає Бучу, Бородянку та навколишні села) 24 лютого закликала українців не евакуюватися.

"Будь ласка люди,залишайтеся вдома.Це зараз найбезпечніше місце. Війська РФ гатять лише по інфраструктурних об'єктах. Цивільне населення не їхньою ціллю", – писала Смаглюк.

"24 лютого, після перших вибухів, я одразу приїхала в ВР. І наше керівництво сказало нам тоді, що загрози для цивільного населення немає. Мало того, по всіх телеканалах була плашка "залишайся вдома", закликали людей не панікувати і залишатися вдома, бо це єдине безпечне місце, мери великих міст, керівництво нашої партії та вище керівництво країни також давало аналогічні меседжі в ефірі. Оскільки в нас була єдина рамка комунікування, а додаткової інформації у мене ніякої не було, я комунікувала як всі. Це стало мені наукою на майбутнє: не давати більше виборцям життєвих порад в ситуаціях, на які я особисто не впливаю", – виправдовувалася нардепка пізніше за свою пораду, що могла коштувати життя закатованим жителям Бучі.

Зеленський заявив, що про вторгнення не казали свідомо

У травні 2022 року президент Зеленський визнав, що влада знала про ймовірність вторгнення, але свідомо не попередила українців.

"Наше внутрішнє чуття мало рацію: якщо ми посіємо хаос серед населення до вторгнення, то росіяни зжеруть нас. Оскільки у хаосі люди залишають країну", – сказав глава держави в інтерв’ю The Washington Post.

Судячи зі слів Зеленського, основним страхом влади була загроза обвалу економіки. Що в принципі і так сталося б, якби не допомога західних партнерів.

"Якби ми повідомили про це (майбутнє вторгнення – Ред.), – а саме цього хотіли деякі особи, яких я не називатиму, – то ми би з жовтня втрачали по 7 млрд доларів, й на момент російського нападу, вони би захопили нас за три дні", – сказав Зеленський.

Під час недавнього інтерв’ю із британським журналістом Пірсом Морганом президент Зеленський поскаржився, що "у перший рік повномасштабної війни громадяни України вивезли з України $35 млрд".

Три роки потому: що говорять про зиму 2022-го зараз

Вже у лютому 2025 року, хоч війна ще далеко не закінчена, частина суспільства рефлексує і стосовно стрімкого наступу росіян, і ситуації із захопленням півдня країни. Думки громадян розділилися: опозиція стверджує про нібито політичні переслідування військових і вважає, що в ОП бояться потенційної так званої "партії військових" як основного конкурента на майбутніх виборах (які, до слова, ще невідомо коли будуть проведені). Інша частина українців переконана, що військове командування також повинне нести відповідальність за свої помилки – як на початку вторгнення, так і за подальші невдалі кроки.

На тлі останніх судових справ проти топ-військових командирів в медіа були опубліковані два недавні гучні інтерв'ю: генерал-майора Віктора Назарова для ВВС-Україна, який на момент вторгнення був радником тодішнього головкома Залужного, і екскомандувача Об’єднаних сил оборони України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва для УП.

Обидва генерали стверджують, що для того, аби ЗСУ були повноцінно готові до відсічі збройної агресії, було потрібне рішення президента Зеленського, як Верховного головнокомандувача на використання Збройних Сил.

"Без цього рішення ЗСУ не можуть використовуватися, бо це буде поза межами законодавства і правового поля", – стверджує Назаров.

За словами Наєва, без цього рішення військові частини не мали права вийти за межі ППД (пункт постійної дислокації), де вони дислоковані.

"21 лютого я перебував на відповідному пункті управління, на зв'язку зі мною було сім командувачів, і я їм сказав: "Всі сили, які є, висуваємо в райони виконання завдань". Я перебрав повноваження, але я отак от вчинив ініціативно, самостійно", – зазначає Наєв.

Сергій Наєв

Екскомандувач ОС визнав, що і він, і інші командири подекуди “брали ініціативу на себе” та інколи перевищували повноваження, готуючись до повномасштабного вторгнення

"Генерали, яким я сказав висувати війська, теж читають законодавство. Вони мені кажуть: "Дайте письмове підтвердження". І 23 лютого для тих, хто дуже просив, і взагалі для всіх, підписав письмове розпорядження. Я не мав цих повноважень, це теж було самостійне ініціативне рішення", – каже Наєв.

Він запевняє, що станом на 23 лютого 2022 року на його пункт управління командувачу Сил оборони України "не заходила жодна інформація від будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна".

Ні в ОП, ні в Міноборони, ні в ГУР на такі закиди офіційно поки не відреагували.

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