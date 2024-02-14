Три російські генерали отримали підозри за обстріли ядерного об’єкту в Харкові

Під час атак загарбники використовували авіабомби ФАБ-500.

Служба безпеки України зібрала базу щодо трьох російських командувачів, які причетні до спроби вчинення екоциду на Харківщині. За їхніми вказівками окупанти понад 70 разів здійснили прицільні удари по дослідницькій установі ядерних технологій "Джерело нейтронів" у Харкові.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Російські генерали отримали підозри за обстріли ядерного об’єкту в Харкові. Йдеться про керівника Західного військового округу збройних сил росії, генерал-полковника Олександра Журавльова і чотирьох його підлеглих:

⁠генерал-лейтенанта Олега Маковецького, командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони;

⁠генерал-лейтенанта Владислава Єршова – командувача 6-ю загальновійськовою армією;

⁠полковника Павла Пілюкова – командира 45-ї артилерійської бригади великої потужності;

⁠ ⁠полковника Євгена Геращенка – командира 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської бригади.

"Під час атак загарбники використовували авіабомби ФАБ-500, а також реактивні системи залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган"

Таким чином ворожі удари могли спричинити екологічну катастрофу міжрегіонального масштабу.

Ініційована СБУ експертиза оцінила завдані місцевій громаді матеріальні збитки унаслідок російських обстрілів у майже 15 млрд гривень.

Нагадаємо, СБУ затримала в Києві, на Житомирщині, на Запоріжжі та у Черкасах проросійських агітаторів, які виправдовували повномасштабне вторгнення.

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