Три сценарії війни у 2024-2025 роках: детальний прогноз аналітика

Путін обрав стратегію війни на виснаження, в якій авторитарна Росія має більше шансів, ніж Україна, бо ми залежимо від демократичних союзників, позиція яких може змінитися після виборів.

Військово-політичний експерт Валерій Пекар, виходячи із чинних реалій та прогнозованих подій, описав три сценарії того, як у наступні два роки може розвиватися війна, яку розв’язав Кремль в Україні.

Про це йдеться в опублікованій на site.ua аналітичній статті.

Він нагадав поточну ситуацію, за якої позиційна війна не призводить до суттєвої зміни лінії зіткнення, оскільки, за оцінками аналітиків, "спроможність кожної зі сторін в обороні перевищує наступальну спроможність іншої сторони".

Також, за його словами, Путін обрав стратегію війни на виснаження, в якій авторитарна Росія має більше шансів, ніж Україна, бо ми залежимо від демократичних союзників, позиція яких може змінитися після виборів.

Сценарій 1. Війна на виснаження

“Найгірший сценарій, і поки що все рухається по цій траєкторії. Зміна влади в країнах Заходу поступово призводить до зменшення підтримки до того рівня, коли Україна не зможе продовжувати війну й буде вимушена вести переговори про мир на умовах Росії”, - розпочав Валерій Пекар із найсумнішого прогнозу.

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За його словами, фактично цей сценарій означає поразку України, але водночас і поразку Росії, яку, зрештою влаштовує завершення війни взаємною поразкою.

Варіантом цього сценарію експерт назвав згасання інтенсивності бойових дій через низьку спроможність обох сторін, а згодом відновлення високої інтенсивності, коли принаймні одна зі сторін буде готова. Якщо жодна зі сторін не буде готова – тоді повільна депопуляція та деіндустріалізація обох країн.

“У випадку перемоги Росії з великою ймовірністю відбудеться перенесення бойових дій на європейські терени (передусім країни Балтії) без явного спротиву НАТО, але за участі мобілізованих українців у складі російської армії”, - спрогнозував подальший хід розв’язаної Кремлем війни аналітик.

Сценарій 2. Заморожування війни

“Цей сценарій дає Заходу вихід із нинішньої пастки “поразка, перемога й затягування однаково неприйнятні”. В цьому сценарії союзники залишають підтримку України приблизно на нинішньому рівні, щоб не допустити поразки України й не завдати поразки Росії. Констатуючи неможливість досягти успіхів, західні союзники схиляють Україну до переговорів про заморожування конфлікту, водночас сильно тиснучи на Путіна”, - описав другий можливий розвиток подій Валерій Пекар.

Ініціатором переговорів, на думку експерта, може бути Байден навесні чи влітку 2024, щоб виглядати на виборах переможцем або принаймні миротворцем, або вже переможець американських виборів навесні 2025. На відміну від першого сценарію, переговори вестимуться не на російських, а на західних умовах.

“Після підписання мирної угоди обидві сторони (Україна за допомогою Заходу, Росія за допомогою Китаю – адже формально війна завершена) починають інтенсивно готуватися до наступної війни, яка станеться в середньому за 5 років (мінімум 3, максимум 7)”, - прогнозує аналітик.

Далі розвилка:

у кращому варіанті цього сценарію Україна настільки добре модернізується, що Росія остерігається напасти, тож ситуація заморожується надовго по корейському сценарію. Це не та перемога, якої прагне більшість, але такий сценарій дає нам непогану довгострокову економічну та безпекову перспективу.

в гіршому варіанті Україна готується слабко, друге вторгнення призводить до повної поразки та встановлення проросійського режиму, врешті ліквідацію суверенітету з усіма наслідками або нажахана перспективою Руїни активна меншість виходить на Майдан.

Сценарій 3. Перемога

“Україні вдається переконати союзників, що поразка Росії є прийнятним сценарієм (і навіть бажаним). Допомога різко зростає до рівня, який дозволяє успішно провести весняно-літній контрнаступ, звільнити Південь і Крим, значно скоротити лінію фронту, заморозити окуповану частину Сходу до кращих часів і в такому форматі вийти на переговори на українських умовах”, - описав Валерій Пекар найоптимістичніший варіант.

За його прогнозом, після підписання миру Україна повинна вступити в НАТО та отримати фінансування на відновлення й модернізацію економіки. У Росії ж відбудуться політичні зміни, які унеможливлюють наступну російську агресію.

Однак, експерт наголошує, що цей сценарій найменш ймовірний, бо передбачає той рівень стратегічної й переговорної майстерності, якого, за його словами, Україна нині не має. “Водночас він єдиний, який забезпечує виживання правлячої політичної команди, і це добре, що інтереси суспільства й політичної еліти співпадають”, - зазначив він.

Джокери

Експерт наголосив, що в прогнозах не враховані “чорні лебеді” (неочікувані події) чи навпаки “сірі носороги” (події, які давно чекали).

“Наприклад, Путін може померти, і можлива тривалість приховування цієї інформації набагато менше, ніж потрібно для визначення наступника та консолідації влади (нікому в російській історії не вдавалося це зробити швидше ніж за 3-4 роки). Також чимало джокерів сховано у рукаві китайського халату. Але робити ставку на такі події безглуздо”, - зауважив Валерій Пекар.

Також, на його думку, кандидат у президенти США Дональд Трамп є ексцентричним і повністю непередбачуваним персонажем, тому “існує ненульова ймовірність, що через певні чинники він раптом розвернеться в бік максимальної підтримки України”. Хоча, вважає він, сподіватися лише на це так само безглуздо.

Нагадаємо, політики та експерти дають різні оцінки щодо термінів завершення війни – до 2024-2026 років. Водночас лунають заклики до українців готуватися до затяжного протистояння з Росією. Наскільки затягнеться війна в Україні – читайте на ТСН.ua.

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