Три складники, які потрібні для перемоги України: думка Яроша

Нема сумнівів, що наша держава поверне всі свої території.
Україна обов'язково переможе у війні проти РФ. Щоб цього досягти, нам потрібно три складники.
Про це написав військовий Дмитро Ярош.
Три складники перемоги
На суб'єктивну думку Яроша, для перемоги України потрібні:
- національна єдність і мотивація суспільства;
- боєприпаси, сучасна іноваційна техніка та зброя в умовно достатньому об'ємі;
- зменшення кількості впливових злодіїв, пристосуванців та ідіотів у системі влади й не тільки.
"Переконаний у перемозі. Слава Україні!" – підсумував він.
Нагадаємо, командир штурмовиків Володимир Фокін описав стратегію, яка, на його думку, допоможе Україні виграти війну.
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