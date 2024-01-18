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Три складники, які потрібні для перемоги України: думка Яроша

Три складники, які потрібні для перемоги України: думка Яроша

Дмитро Ярош

Нема сумнівів, що наша держава поверне всі свої території.

Україна обов'язково переможе у війні проти РФ. Щоб цього досягти, нам потрібно три складники.

Про це написав військовий Дмитро Ярош.

Три складники перемоги

На суб'єктивну думку Яроша, для перемоги України потрібні:

  • національна єдність і мотивація суспільства;
  • боєприпаси, сучасна іноваційна техніка та зброя в умовно достатньому об'ємі;
  • зменшення кількості впливових злодіїв, пристосуванців та ідіотів у системі влади й не тільки.

"Переконаний у перемозі. Слава Україні!" – підсумував він.

Нагадаємо, командир штурмовиків Володимир Фокін описав стратегію, яка, на його думку, допоможе Україні виграти війну.

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