Кролик подарує щастя і гроші: три страви, які обов'язково повинні бути на новорічному столі

Астрологи вважають, що Новий рік потрібно зустрічати правильно. Якщо приготувати страви, які сподобаються символові року, тоді він подарує вам щастя і гроші. Читайте в матеріалі ТСН.ua про три страви, які повинні бути в меню на Новий рік 2023.

Щоб успішно та щасливо зустріти прийдешній Новий 2023 рік, потрібно підібрати правильне меню на святковий стіл. Експерти зазначають, що в жодному разі не варто ставити страви з кролика, адже він є символом цього року. Також краще не готувати яловичину чи свинину. Різкі запахи Кроликові теж не подобаються, тому не додавайте до страв часник, розмарин або інші пряні спеції.

Меню на Новий рік 2023: правила

Про правильне меню на Новий рік 2023 розповів астролог Влад Росс. На його думку, святковий стіл повинен порадувати цьогоріч вегетаріанців, адже більшу його частину мають складати овочі, фрукти та зелень.

Дуже важливо приготувати все те, що любить Кролик. А це — капуста, морква, яблука та груші. Замість м'ясних страв краще подавати рибні. М'яса повинно бути якомога менше. Символом Нового 2023 року серед плодів стане гранат. Тому його також можна красиво розрізати і подати на стіл. Не варто скупитися на цитрусові — вони допомагають розпочати будь-яку справу в позитивному ключі. А ще не забудьте про манго, адже цей фрукт привертає успіх у справах, у яких йдеться про гроші.

Астролог рекомендує повністю уникати гострих предметів. Тому краще не розкладати багато ножів. Несприятливою буде і гостра їжа. Краще замінити її солодощами, особливо тортами. Однак головними повинні все ж бути фрукти і овочі.

Крім цього, Влад Росс підкреслив, що краще Новий 2023 рік зустрічати без алкогольних напоїв, а запропонувати гостям молочні коктейлі.

А ще Кролик (чи Кіт) — символи домашнього затишку. Тому новорічну ніч краще провести з найріднішими.

Три страви, які потрібно приготувати на Новий рік 2023

Що приготувати на Новий рік 2023 / Фото: Pexels

Щоб зустріти рік Чорного Водяного Кролика і отримати від нього щастя та гроші в подарунок, приготуйте салат з капусти і груші.

Для нього потрібно:

1 тверда груша;

250 г капусти;

1 лимон;

оливки або маслини;

гірчиця в зернах;

грецький йогурт;

оливкова олія;

сіль;

насіння.

Спосіб приготування:

Дрібно порізати капусту, підсолити і віджати лишній сік. Грушу помити, почистити, нарізати смужками. Грушу скропити лимонним соком, щоб не потемніла. Оливки (маслини) розрізати навпіл. Збити в чашці грецький йогурт з гірчицею та оливковою олією. Додати дрібку солі. Все змішати, заправити соусом і подавати на стіл.

Закуска з яєць і моркви також стане чудовим доповненням до новорічного столу, а ще вона досить швидко готується.

Що вам знадобиться:

2 яйця;

3 моркви;

100 г твердого сиру;

100 г плавленого сирка;

сіль, перець, майонез;

часник (за бажанням);

зелень.

Спосіб приготування:

Яйця відварити, остудити і натерти на дрібній тертці. Твердий сир натерти на дрібній тертці, плавлений — подрібнити. Часник (якщо ви вирішили додати) розім'яти. Моркву відварити, почистити і натерти на дрібній тертці. Змішати плавлений сирок, твердий сир, яйця. Заправити майонезом. Сформувати кульки і покласти на 10 хвилин до морозильної камери. Поки кульки в морозильній камері, взяти харчову плівку, збризнути її оливковою олією і викласти на неї моркву. Перекласти кульки на моркву, акуратно загорнути, щоб вийшли мандаринки.

Зверху можна прикрасити зеленню.

А ще можете приготувати цікавий на вигляд мозаїчний рулет з оселедця. Оскільки м'ясні страви краще не ставити на стіл, адже вони не сподобаються Кроликові, можна зупинитися на рибі.

Що потрібно взяти:

філе одного оселедця;

1 плавлений сирок;

1 яйце;

половину моркви;

половину огірка;

четвертину солодкого перцю;

пучок зеленої цибулі;

50 г м'якого вершкового масла.

Спосіб приготування:

Плавлений сирок натерти на тертці. Солодкий перець, моркву, огірок, цибулю нарізати невеликими кубиками. Все змішати, додати м'яке вершкове масло. Ретельно перемішати суміш. Обробити оселедець, розрізати на дві частини. Прибрати кістки. Викласти кожну частину на плівку лицьовим боком донизу. Накрити зверху ще однією плівкою і розплющити за допомогою молотка. Начинку розподілити по кожному кусочку. Сформувати рулет і залишити на ніч в холодильнику (або на 1 годину в морозильній камері).

Перед подаванням на стіл розрізати на порції.

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