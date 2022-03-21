Три тисячі євро за незаконний перетин кордону: у Вінницькій області затримали двох чоловіків

Три тисячі євро за незаконний перетин кордону: у Вінницькій області затримали двох чоловіків

Чоловіки - мешканці Полтавської області.

У Вінницькій області затримали двох чоловіків призовного віку, які пропонували хабар офіцеру прикордонного загону, щоб незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили у відділі комунікації Національна поліція України.

Зазначається, що подія трапилася в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Могилів-Подільського прикордонного загону 20 березня. Затримали двох чоловіків, вік яких 30 та 41 рік. Вони - мешканці Полтавської області.

"Підозрювані намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон з метою уникнення призову на військову службу. Передавання коштів відбулося в оглядовому залі в зоні митного контролю. Грошові кошти вилучені”, - прокоментував керівник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління обласного главку поліції Євген Кронівець.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрювані затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомлялося, на Вінниччині прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 40-річного харків’янина, який намагався перетнути кордон, сфальсифікувавши смерть дружини. Затриманий надав копію свідоцтва про смерть дружини, сподіваючись виїхати за кордон з двома дітьми як їх єдиний опікун.

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