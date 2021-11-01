Три тижні прожила із покійними мамою та сестрою: у Тернополі знайшли мертвими двох жінок

Жінка не розповідає, чому жила у квартирі із покійними.
У Тернополі на вулиці Братів Бойчуків правоохоронці виявили тіла двох жінок - матері та її доньки. Вони померли 2-3 тижні тому.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
До поліції звернулись сусіди родини. Вони повідомили, що у квартирі мешкає троє жінок, проте їх останнім часом ніхто не бачив. Також із помешкання родини йшов неприємний запах.
Потрапивши у приміщення, поліція виявила тіла 78-річної жінки та її 50-річної доньки. Також у помешканні була ще одна донька літньої жінки. Її госпіталізували. Жінка не розповідає поліції, чому жила в одній квартирі із покійними.
За даними поліції, тіла жінок пролежали у помешканні орієнтовно 2-3 тижні. Причини та обставини смерті встановлюють правоохоронці.
У поліції відкрили провадження за статтею 115 (природна смерть) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, у Тернопільській області померли двоє братів.
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