Три тижні у реанімації і 10 днів в комі: у лікарні Мечникова в Дніпрі врятували бійця, якому снайпер поцілив у голову

Три тижні у реанімації і 10 днів в комі: у лікарні Мечникова в Дніпрі врятували бійця, якому снайпер поцілив у голову

Бійця перевели доліковуватися у шпиталь.

У Дніпрі у обласній клінічній лікарні імені Мечникова "витягли" з того світу 27-річного військового з Львівської області. Ворожий снайпер поцілив йому у голову, а за його життя медики боролися понад 3 тижні.

Про виписку бійця розповів головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко.

"Зворушливо, коли нянечки, медсестри, волонтери та лікарі проводжають бійця, який повернувся з того світу. Це як народження нового життя. Найдовші години лікарських переживань і рішень він провів в Мечникова. 23 дні в реанімації, 10 днів в комі. Кульове діаметральне поранення голови на виліт. Перша думка - шансів немає", - написав Риженко.

Він розповів, що 27-річний Андрій отримав кульове поранення в голову, несумісне з життям, в населеному пункті Гірське Донецької області - його доправили у Мечникова у вкрай тяжкому стані, у стані коми 2 ступеня і підключили до ШВЛ та одразу прооперували.

Куля снайпера увійшла в скронево-тім'яну область зліва, і діаметрально вийшла з іншого боку черепа. На п'ятий день після операції стан пораненого потроху стабілізувався.

Відомо, що Андрій - сирота. З рідних у нього лише сестра Оля.

"Андрія з позитивною динамікою перевели в госпіталь. Виконує команди, скоро поїде на реабілітацію до Львова", - зазначив Риженко.

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