Три вантажівки в годину: польські фермери посилили блокаду кордону з Україною

Неподалік від ПП "Зосін" вже розмістились мітингарі.

Польські фермери продовжують блокувати державний кордон із Україною. Сьогодні, 12 лютого, розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Протестувальники мають намір пропускати по три вантажівки в годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі", - йдеться у повідомленн.

Також заблоковано рух біля пункту пропуску "Долгобичув". Учасники акції протесту мають намір пропускати по дві вантажівки на годину в обидва напрямки.

Окрім цього, поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика – Шегині". Планується пропускати по одній вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде.

Що відомо про блокування кордону поляками

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика — Шегині", "Гребенне — Рава-Руська" та "Дорогуськ — Ягодин". Також протестувальники намагаються перешкоджати перевантаженню сільськогосподарської продукції із залізничного транспорту на автомобільний.

Як зазначають ЗМІ, Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, заявив, що Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів".

Тим часом польська поліція здійснює розслідування інциденту, який стався біля кордону з Україною в Дорогуську — напередодні фермери зупинили три українські фури і висипали зерно на дорогу.

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