Три варіанти: як відбудовуватимуть Мар'їнку, яку РФ зруйнувала вщент – відповідь архітектора

Фахівець із містобудування вважає, що недоцільно відбудовувати Мар'їнку у тому вигляді, в якому вона була до 2022 року.
До початку російського вторгнення на Донбас 2014 року у місті Мар'їнка Донецької області мешкали близько 10 тисяч осіб. У липні – серпні 2014 року Мар'їнка опинилася на лінії зіткнення, але все ж таки 8 років у місті продовжували жити люди, функціонувала цивільна інфраструктура.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти стерли Мар'їнку з землі. У ній не залишилося жодної цілої будівлі та жодного жителя.
Фахівець із містобудування Віктор Гліба в інтерв'ю виданню "Настоящее время" розповів, як можна відбудувати місто.
Він назвав кілька варіантів:
- руїни будуть залишені "як є", як пам'ятник війни, а місто буде відбудовано поруч по сусідству,
- місто увійде до складу деокупованого Донецька як частина великої агломерації,
- населення міста скоротиться до тисячі-півтора тисяч осіб.
"Хто дивився карту, той бачив скільки кілометрів від Мар'їнки до Донецька. І якщо закінчиться війна і Донецьк буде в України, то Мар'їнку можна розглядати як агломерацію Донецька. Я не бачу Мар'їнки, я бачу Великий Донецьк – український виробничий, соціальний, культурний, науковий кластер. І Мар'їнка буде в агломерації, вона буде її частиною, як Буча, Ірпінь – частини агломерації Києва", – каже архітектор.
Він вважає, що недоцільно відбудовувати Мар'їнку у тому вигляді, в якому вона була до 2022 року.
"Не треба вбивати в голову людям, що завтра закінчиться війна і ми підемо і будуватимемо ті ж будинки, які були в Мар'їнці в 2013-2014 роках. Це утопія, так не можна робити", — вважає Гліба.
Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак показав фото повністю зруйнованої росіянами Мар'їнки. Окупанти вщент випалили та знищили місто ракетними та артилерійськими обстрілами.
У листопаді 2022 року з Мар'їнка було евакуйовано все цивільне населення.
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