Тримала і телефонувала батькам: на Вінниччині учениця 6 класу врятувала братика, який провалився під лід

Тримала і телефонувала батькам: на Вінниччині учениця 6 класу врятувала братика, який провалився під лід

Дитина 5 хвилин пробула в крижаній воді.

У с. Тростянець Вінницької області учениця 6 класу врятувала свого молодшого братика, який провалився під лід.

Про це повідомили у Вороновицькій територіальній громаді.

Учень 4 класу був у селі в родичів. Він катався на гірці та пішов до водойми. Це помітила двоюрідна сестра хлопчика, учениця 6 класу. Дівчинка побачила, як дитина раптово провалилась під лід.

Школярка, не вагаючись, кинулася рятувати братика. Вона дала йому палицю, проте хлопчик не міг вибратися з води, а у дівчинки не було сил його витягнути. Тому вона, тримаючи палицю, зателефонувала батькам.

"Хлопчик 5 хвилин був у воді, і коли вже закінчилися сили, почав відпускати палицю. Але вчасно на допомогу прийшли дорослі. Дитину врятували. Рятівниця Ангеліна - надзвичайно смілива дівчинка", - йдеться у повідомленні громади.

Нагадаємо:

У Херсонській області 42-річний охоронець яхт-клубу врятував з крижаної води двох дітей, які тонули на Дніпрі. Його планують номінувати на премію "Герой-рятівник року".

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