Тримала в заручниках власну доньку: у Харкові з полону матері звільнили 5-класницю

Тримала в заручниках власну доньку: у Харкові з полону матері звільнили 5-класницю

Соцслужби не реагували на заклики вчителів досить тривалий час.

У Харкові педагоги допомогли звільнити з квартири ученицю п'ятого класу однієї зі шкіл міста. Дівчинку утримувала в заручниках власна матір, яка страждає на психічні захворювання.

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Про це повідомляє Newsroom.

Зазначається, що дівчинка не ходила до школи, а вчителька не змогла додзвонитися ані до неї, ані до її матері напередодні нового навчального року. Тож педагоги занепокоїлися і звернулися до служби у справах дітей та в міський центр соціальних служб "Довіра". Коли 1 вересня дівчинка не прийшла до школи, вчителі повідомили до поліції.

Намагаючись розібратися у ситуації, що склалася, педагоги дізналися, що з мамою дівчинки не все добре, родина перебуває на обліку у соцслужб, а самої 5-класниці вже давно ніхто не бачив.

Вчителі зв'язалися в бабусею і батьком дівчинки. Останній розповів, що звертався до суду, щоб дитина мешкала з ним.

Тільки на четвертий день за сприяння одного з депутатів міськради медики і правоохоронці приїхали на місце, і співробітники ГСЧС відчинили двері квартири. Дівчинку в стані стресу передали рідним, а матір госпіталізували в психіатричну лікарню.

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