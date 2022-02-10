Трималася руками за дроти: в Одеській області рятувальники зняли жінку з кондиціонера (відео)

Жінку оглянули медики бригади швидкої допомоги.
В місті Чорноморськ Одеської області рятувальники зняли жінку з кондиціонера, встановленого на третьому поверсі житлового будинку.
Про це повідомили у ДСНС.
На вулиці 1 Травня на кондиціонер залізла жінка. Прибувши на місце події, надзвичайники побачили громадянку, яка перебувала на кондиціонері і при цьому трималася руками за дроти.
За допомогою автодрабини її зняли та передали працівникам поліції та медикам. Від ДСНС залучалися 2 одиниці пожежної техніки та 6 осіб рятувальників.
Що саме стало причиною такої поведінки жінки - поки невідомо.
Нагадаємо, у Львові копи зняли з балкона другого поверху чоловіка, який о п’ятій ранку розбив вікно і вдерся до чужого помешкання.
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