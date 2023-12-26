Тримали у страху місцевих та "вибивали" гроші у воїна ЗСУ: СБУ викрила на Волині злочинну банду

Служба безпека України на Волині викрила злочинну банду, яка виманювала гроші у пораненого воїна ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що угруповання, тероризувало та намагалося тримати у страху мешканців Волині. Для цього, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші за "мирне вирішення спірних питань".

"Співробітники СБУ задокументували факт "вибивання" боргу, якого насправді немає, у понад 120 тис. у гривневому еквіваленті з пораненого воїна-гранатометника ЗСУ, який повернувся з передової для лікування та реабілітації", - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила злочинну банду на Волині

Жертвою банди став військовослужбовець ЗСУ. Зловмисники напали на чоловіка і завдали йому тілесних ушкоджень, унаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта.

СБУ вдалося затримати трьох учасників злочинного угруповання під час отримання ними частини грошей від чоловіка.

"За даними слідства, організатором банди виявився кримінальник, який відбуває покарання в одній із колоній на Волині за пограбування", - повідомили у пресслужбі СБУ.

СБУ викрила злочинну банду на Волині

Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).

Затримані перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Додамо, в Україні до 15 років в’язниці заочно засудили російського бойовика-розвідника, який захоплював будівлю Служби безпеки в Маріуполі.

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