Тримали в кабінеті під озброєною охороною: подробиці викрадення окупантами міського голови Херсона

У Херсоні російські окупанти викрали міського голову Ігоря Колихаєва.

Чоловіка посадили у транспорт і вивезли у невідомому напрямку.

Про це розповіла радниця міського голови Херсона Галина Ляшевська, повідомляє "Обозреватель".

За її словами, вранці цього дня Ігор Колихаєв приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому, що залишилися. Не встиг міський голова вийти з автівки, як його затримали озброєні росгвардійці, найімовірніше, співробітники ФСБ.

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Потім окупанти провели обшуки в кабінеті Колихаєва.

"Вони вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в наручниках під озброєною охороною. Після обшуку його посадили до автобуса "Z" і відвезли", – повідомила Галина Ляшевська

На думку Ляшевської, арешт міського голови пов'язаний із його відмовою співпрацювати з окупаційною владою, оскільки кілька днів тому він отримував таку пропозицію

Нагадаємо, що російські окупанти переслідують працівників Запорізької АЕС. Вони викрадають людей просто з їхніх робочих місць на АЕС та кидають їх до підвалів.

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