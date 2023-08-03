Тримали в камері педагогів і змушували здати всіх, хто за Україну: розповідь директорки про окупацію Нової Каховки

«Не дивлячись на те, що вулицями у нас їздили танки, БТРи, розташовувались гармати у подвір'ях. А далі було все гірше і гірше, тому що, звичайно, почалися і репресії, пошуки АТОвців і проукраїнських громадян», - пригадує початок окупації Оксана Якубова.

Завершити навчальний рік ліцею вдалося за українською програмою, а після на викладачів Нової Каховки почали тиснути, аби вони перейшли на бік росіян.

«Збирав так званий командант Нової Каховки, гауляйтер Володимир Ліонтьєв. Він один із мешканців Нової Каховки. Тоді зібрав всіх директорів, керівників і запропонував, що нам будуть дуже добре платити в рублях. А потім вже час, який нам був даний, щоб ми подумали, минув і тоді вже пішли утиски, погрози і треба було далі розмірковувати», - зазначила директорка.

Оксані окупанти кілька разів пропонували очолити відділ освіти, але вона відмовилася. Тоді окупанти сказали, що вона, мовляв, “гальмує впровадження російських шкіл”. Не переходили на бік ворога й інші директори. Тоді росіяни почали діяти.

«Спочатку схопили директора шостої школи, добровільному протриманню, а потім через тиждень схопили мене і директора третьої школи, третього ліцею», - додала директорка Новокаховського ліцею №2.

Росіяни увірвалися до будинку Оксани Якубової 17 серпня 2022 року. Силовиків було п’ятеро. Вони назвалися морпіхами. Директорці дозволили вдягнутися, взяти ліки та документи, а далі відвезли до окупованої будівлі поліції та кинули у приміщення паспортного столу, який перетворили на в’язницю. Оксану Якубову допитували чотири рази. Окупанти хотіли, щоб жінка написала заяву про співпрацю і написала список проукраїнських вчителів.

«Коли мене привели в камеру, де сиділа голова сільської ради, селищної ради, коли вони, знаєте, так допомогли просто повернути тебе до тями. Це були унікальні жінки. Камера в нас дуже була маленька, додалася ще і Ірина Петрівна, директор 3 ліцею, і тоді в нас вже все було зрозуміло. Коли нас багато, той батька легше бити, правильно? То ми вже так трималися!», - розповіла педагог.

Якубову росіяни відпустили 24 серпня, не дочекавшись згоди перейти на їхній бік. Директорка запевняє, що вороги планували відкрити у Новій Каховці дві російські школи, але цього не вдалось зробити.

Вона виїхала з Нової Каховки 25 серпня. Вже з Києва дистанційно продовжила викладати та керувати Новокаховським ліцеєм. «Ми випустили у цьому році 19 випускників з 11 класу. Ми набрали перший клас. Таких у нас 12 шкіл в окупованому місті Нова Каховка», - сказала вона.

Серед учнів другого новокаховського ліцею є і ті, хто досі в окупації. «Діти надіслали вірші Вільяма Шекспіра, Франческа Петрарка, які вони записували вночі під столом при світлі свічки. Ви можете собі таке уявити?», - констатувала педагог.

Оксана Якубова щиро зізнається, що і діти, і вчителі вже дуже хочуть додому, вірять у Збройні Сили України та готуються відбудовувати рідну Нову Каховку.