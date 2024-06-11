Тримали в ТЦК як заручників: подробиці від затриманих в Одесі медиків

В Одеському районному ТЦК спалахнув скандал через затримання бригади швидкої допомоги, яка приїхала на виклик до військкомату.

Подробиці інциденту розповів фельдшер швидкої Богдан Величко.

"Виклик до ТЦК. По приїзду ми виявили чоловіка, який скаржився на головний біль та нудоту. Зі слів чоловіка, його туди доставили співробітники ТЦК для перевірки документів. По приїзду було виявлено на ньому тілесні ушкодження, садна голови та нудоту. Але співробітники ТЦК наполягали, що медичної допомоги він не потребує. Тобто не дозволяли транспортувати пацієнта до лікувального закладу", – повідомив медик.

За його словами, військкоми аргументували відмову тим, що в ТЦК є свій медик, який безпосередньо оглянув чоловіка і вирішив, що госпіталізація йому не потрібна.

"Коли ми намагалися вивезти пацієнта безпосередньо з території ТЦК, нам було заподіяно фізичне насильство. Мені та водію швидкої допомоги викручували руки... намагалися одягнути кайданки та посадити на лавку. Після цього ми зрозуміли, що градус напруги зростає. Ми трошки заспокоїлися, пацієнт навіть вже почав відмовлятися від госпіталізації", – додав фельдшер швидкої.

Величко розповів, що коли бригада швидкої вже вирішила поїхати, співробітники ТЦК заявили, що залишають медиків для перевірки документів. Фельдшеру та водію швидкої заявили, що після встановлення їхнього статусу їм буде вручено "бойову" повістка "і вже ніхто нікуди не дінеться з території ТЦК".

"Протягом 4 годин ми перебували там, як заручники. Весь цей час ми контактували з нашими колегами, керівництвом, після чого колеги відгукнулися на наше прохання і приїхали до території ТЦК, включили гучномовці, включили сирени та почали нас, так би мовити, визволяти з території ТЦК", – розповів медик.

Він зазначив, що не бачив, як розпочався конфлікт між військовими та співробітниками швидкої.

"Ми чули, що там почалася бійка, стусанина, крики. Під шум цього всього співробітники ТЦК нам сказали "ви можете йти"... Ми вийшли й там на вулиці вже відбувалася бійка", – пояснив Величко

За його словами, поліцію на місце конфлікту викликали тричі.

"Перший раз поліція навіть не складала ніякий акт, аргументуючи це тим, що ми знаходимося на території ТЦК, тобто це режимний об’єкт, безпосередньо у них там немає прав ніяких стосовно того, щоб нас визволити... Другий раз до нас приїхала поліція, вони вже зафіксували це та перебували з нами там до кінця", – розповів Богдан Величко.

Нагадаємо, в Одеському ТЦК попросили утримуватись від поширення дезінформації. А детальну інформацію про обставини події пообіцяли "надати додатково найближчим часом".

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