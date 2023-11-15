"Триматимуться до останнього": експерт пояснив, до чого призведе відступ росіян на Херсонщині

Окупаційна армія РФ триматиме лінію фронту на півдні до останнього. Річ у тім, що відступ противника на Херсонщині призведе до обвалу всього південного фронту.

Про це в інтерв'ю "УНІАНу" розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Обвалиться весь фронт

Росіяни заявляють про так зване "перегрупування" військ армії РФ на півдні. Однак росіянам невигідно відступати.

"Конфігурація сил і засобів противника говорить про те, що вони відчайдушно намагаються утримати цю лінію фронту. Тому можливо це була спроба вкиду або перевірка на "вошивість" в першу чергу своїх внутрішніх ресурсів", – зазначив Грабський.

Грабський закликає усвідомити, що загарбники триматимуться до останнього на цій ділянці фронту. Обвал фронту на ній означатиме:

блокування Криму;

створення передумов для того, що Україна перевагу в розвитку своєї морської торгівлі: прикритий Кінбурнською косою порт Миколаїв і Херсон – це додаткові логістичні можливості щодо розширення "зернового коридору", гроші й можливість для України вести бойові дії.

Російські війська відчайдушно б'ються за Кінбурнську косу, чинять спротив, не зважаючи на втрати, перекидають додаткові ресурси й тримають позиції. Прорив на Скадовськ від Голої Пристані, відстань 60 км, при найменшому послабленні, це серйозна проблема. Як пояснив військовий експерт, відступ росіян навіть на 10-20 км автоматично збільшує зону ураження. Вона передбачатиме, до прикладу, Джанкой, який зможуть досягати далекобійні засоби. Вони завдаватимуть ударів безпосередньо по Криму і заблокують кримські перешийки.

Він запевняє: окупанти будуть відчайдушно намагатися утриматися на цих позиція, поки матимуть ресурси.

"Про відхід саме в цьому випадку мови бути не може, тому що це призведе до обвалу всього Південного фронту", – наголосив експерт.

Щобільше, каже Грабський, сенс оборони Токмака просто втратиться. Якщо Крим буде відрізаний на цій ділянці фронту, то місто неможливо буде забезпечувати.

"Перерізання сухопутного коридору є основним завданням українських сил оборони на Південному фронті. Не важливо, де цей коридор буде перерізаний це категорично змінить ситуацію на полі бою", – зазначив фахівець.

На думку Грабського, інформація про те, що ЗСУ почали перекидати на лівий берег танки, найімовірніше, не відповідає дійсності. З військової точки зору – це недоцільно.

"Я можу зрозуміти бойові броньовані машини як об'єкт маневрений, який міг би допомогти діям піхоти. А танк, без гарантованого прикриття з повітря, як окрема бойова машина яка має досить обмежений алгоритм дій, навряд чи допоможе військам на цій ділянці. І 3-5 Bradley зіграли б набагато більшу роль, ніж один танк", – зазначив він.

Нагадаємо, в Офісі президента підтвердили, що ЗСУ захопили плацдарм на лівобережжі Херсонської області.

Читайте також: