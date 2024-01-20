Тримав хабар у холодильнику: на Полтавщині засудили керівника судової адміністрації – подробиці

Полтавський апеляційний суд виніс покарання колишньому керівнику судової адміністрації Полтавської області Віталію Федьку, який брав "відкати" по 15% з вартості ремонтів приміщень. Віталій Федько був призначений на посаду заступника начальника Теруправління Державної судової адміністрації (ТУ ДСА) України в Полтавській області ще у листопаді 2008 року. Серед його посадових обов’язків, зокрема, було головування у тендерному комітеті.

Про це повідомляє місцеве видання.

Деталі справи

У серпні 2018 року ТУ ДСА провело тендер на капремонт покрівлі Київського райсуду Полтави, результатом якого стало укладання договору з переможцем – ТОВ "Українська Альтернатива". Вартість контракту склала 1,7 млн грн.

Власник товариства Віталій Литвиненко прийшов до теруправління ДСА аби узгодити питання ремонту. Під час цієї зустрічі Віталій Федько зазначив, що за сприяння під час проведення будівельних робіт він хоче 15% від суми договору, тобто 248 тис. грн.

Після розмови із Федьком підприємець вирішив звернутися до правоохоронців із заявою.

Перший транш – 148 тис. грн – Литвиненко поклав в середину пуфа, що стояв у кабінеті Федька. Другу частину обумовленої суми – 100 тис. грн – Федько сказав покласти до холодильника, що стояв у шафі в його кабінеті. Одразу після цього Віталія Федька затримали. Йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ.

Октябрський райсуд Полтави вивчав докази понад рік і врешті дійшов висновку, що сторона обвинувачення не змогла довести провини посадовця. Основною причиною такого рішення стало те, що головний свідок – Віталій Литвиненко – на суді дав зовсім інші покази. Підрядник заявив, що кошти, які він передавав Федьку, були частиною його боргу.

Адвокатам Олександру Ковжозі, Григорію Фелоненку, Денису Каменському та Євгену Васильовичу Бойку на суді вдалося створити таку реальність, де нібито підприємець Литвиненко попросив Федька позичити йому 250 тис. грн. А з часом той повернув борг, а не приніс хабар.

Суддя Анатолій Савченко 2021 року виправдав Віталія Федька.

Генеральна прокуратура подала скаргу на рішення Октябрського районного суду до Полтавського апеляційного суду. Від Віталія Федька та його адвокатів була велика кількість самовідводів суддів. Зрештою справу розглядала колегія суддів у складі Оксани Корсун, Сергія Гальонкіна та Ольги Прядкіної.

Віталія Федька визнали винним у корупції. Чиновник отримав шість років позбавлення волі. Його взяли під варту просто у залі суду.

Нагадаємо, суд над бізнесменом Ігорем Мазепою, якого звинувачують в організації злочинної групи, що протиправно заволоділа землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС, завершився матюками із зали.

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