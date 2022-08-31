Тримав на мушці батька і сина, поки товариш намагався зґвалтувати 15-річну дівчину: викрито ще одного окупанта, який звірствував на Чернігівщині

Прокуратура викрила ще одного військовослужбовця РФ, який знущався з мирних жителів у Чернігівській області.

Один з них погрожував родині зброєю, інший - намагався зґвалтувати 15-річну дівчину.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.

Прорурори Чернігівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що у березні 2022 року військовослужбовець РФ у березні в одному із сіл Чернігівської області окупант увірвався до будинку мирних жителів і погрожував застрелити голову родини і його малолітнього сина.

Також він, погрожуючи зброєю, намагався не дати їм захистити 15-річну падчерку господаря, яку намагався зґвалтувати інший наразі ще не встановлений військовий РФ.

На щастя, прийшла мама дівчинки і їй вдалося припинити злочинні дії окупанта.



"Дії обох військових країни-агресора розслідуються в межах одного кримінального провадження. Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи другого військовослужбовця РФ, який намагався вчинити дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітньої", - повідомили в офісі Генпрокурора.

Як повідомлялося, вдома у родини ліквідованого російського окупанта виявили холодильник з України.

Читайте також: