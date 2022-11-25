Тримав жінку у погребі і погрожував зґвалтуванням та вбивством: на Чернігівщині засудили окупанта

Окупан відбирав у місцевих мешканців мобільні телефони та гроші і погрожував їм розстрілом. Також він тримав у полоні зв'язану жінку.

У Чернігівській області засудили російського військового до 10 років позбавлення волі за жорстоке поводження із мирними жителями села Старий Биків під час його окупації.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області до 10 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який під час окупації армією держави-агресора села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями", - йдеться у повідомленні.

На Чернігівщині засудили російського військового, фото / Офіс генпрокурора

Прокурор у суді довів, що окупант відбирав у місцевих мешканців мобільні телефони та заощадження. Також, погрожуючи розстрілом, військовий РФ вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних Сил України.



Не отримавши необхідних відомостей, засуджений утримував одну з жінок із зв’язаними за спиною руками та заклеєними скетчем очима упродовж 2 днів у погребі без води та їжі. Водночас він постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством.



Його визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) в порядку спеціального судового розгляду.

Нагадаємо, на Одещині до 15 років засудили стрільця "ДНР", який воював проти ЗСУ.

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