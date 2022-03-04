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Тримаємося: Арестович запевнив, що Чернігів витримав авіаційний удар росіян

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Тримаємося: Арестович запевнив, що Чернігів витримав авіаційний удар росіян

Відбувся брифінг радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича.

Він розповів про ситуацію, щодо російського вторгнення в Україні.

"Місто Чернігів витримало потужний авіаційний удар, але місто тримається, керівництво сил оборони утримує місто, утримує ворога і ворог на тому напрамку не просувається", - заявив під час брифінгу Олексій Арестович.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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