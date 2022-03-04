Тримаємося: Арестович запевнив, що Чернігів витримав авіаційний удар росіян

Відбувся брифінг радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича.

Він розповів про ситуацію, щодо російського вторгнення в Україні.

"Місто Чернігів витримало потужний авіаційний удар, але місто тримається, керівництво сил оборони утримує місто, утримує ворога і ворог на тому напрамку не просувається", - заявив під час брифінгу Олексій Арестович.