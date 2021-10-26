"Тримають одне одного за руки": у Дніпрі рятують подружжя з коронавірусом з Донецької області

"Тримають одне одного за руки": у Дніпрі рятують подружжя з коронавірусом з Донецької області

Необхідними ліками подружжя забезпечили друзі з Європи

У лікарні Мечникова у Дніпрі рятують подружжя з коронавірусом, яке приїхало з Донецької області. Чоловік у реанімації під киснем, дружина - у терапії.

Про це розповів генеральний директор обласної клінічної лікарні імені Мечниква Сергій Риженко.

За його словами, подружжя приїхало на лікування до лікарні Мечникова із Донецької області. Обоє захворіли на коронавірус і мали ускладнення.

"Щеплення не робили, довго сумнівалися. Михайло з величезною задишкою та слабкістю увійшов до приймального відділення лікарні. Пневмонія, багато ускладнень. Все життя займався спортом.

Сьогодні – у реанімації. Без кисню не може", - розповів Риженко.

Він зауважив, що необхідними ліками подружжя забезпечили друзі з Європи.

У дружини Михайла стан трохи кращий. Вона перебуває у терапії і ходить до чоловіка у реанімацію.

"Тримаючи за руку, каже: поки ми живі – є кохання, надія та майбутнє. Вдома чекають на рідні", - розповів Риженко.

За його словами,за останню добу з лікарні Мечникова виписано 35 осіб, які надійшли у тяжкому стані.

Нагадаємо, що у Дніпрі переповнена реанімація обласної лікарні ім. Мечникова, в якій лікують хворих на коронавірус. Кожен день медики використовують близько 2,5 тонн кисню.

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