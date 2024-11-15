"Тримають зону комфорту": аналітик пояснив, чи зможуть ЗСУ втримати Курщину до Нового року

Російські війська не зможуть відвоювати всю територію Курської області до кінця року.

Українські військові цілком можуть зберегти контроль над частиною Курської області до кінця поточного року.

Таку думку в етері РБК-Україна висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він заявив, що російські війська, ймовірно, за цей час матимуть певні просування, але точно не зможуть відвоювати всі території.

"Я не думаю, що неминуче. От коли ви кажете про Курахове, то там неминуче наш гарнізон буде виходити, але дивлячись, коли саме. А в Курській області зовсім інша ситуація", - сказав Коваленко.

На думку аналітика, українські військові зможуть у Курській області утримувати "зону комфорту" до Нового року.

"Я не сумніваюсь, що у Суджі будуть Новий рік зустрічати з привітанням людини, яка буде до них звертатись з Києва. Я цілком впевнений, що частина Курської області буде залишатися. Інше питання площа, бо так чи інакше росіяни матимуть просування, але до кінця року вони не зможуть повернути всі території Курської області", - вважає експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни зазнають катастрофічних втрат в Курській області.

Крім того, ми раніше інформували, що мешканці Курської області звернулися до Путіна з проханням “закінчити війну”.

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