Тріщини, сліди від осколків та кіптява: як позбутися наслідків війни всередині оселі

Повномасштабна війна триває, продовжуються і руйнування інфраструктури України. Особливо активно ворог це робить перед початком холодів, щоб залякати українців. Але, навіть попри це, переважна більшість населення не збирається покидати межі країни, а навпаки, думає, як забезпечити себе та своїх рідних усім необхідним, зберегти свій дім перед настанням зими. Громадяни, житло яких зазнало часткових пошкоджень внаслідок воєнних дій намагаються якомога швидко зробити ремонт та повернути затишок своїй оселі. А за комфорт вдома відповідає ремонт саме всередині приміщення.

Для того, щоб перейти безпосередньо до роботи, спочатку потрібно визначити тип пошкоджень, їх розміри та характер. Це майстри рекомендують зробити для того, щоб визначити етапи усунення тих чи інших наслідків війни всередині будинку, правильно підібрати будівельні матеріали, і, як наслідок, здешевити і навіть прискорити відновлення стін.

Аби полегшити цей процес спеціалісти створили спеціальну лінійку матеріалів для швидкого відновлення Alpina EXPERT RESTART. Вона включає в себе будівельні матеріали, які стануть легким та економним рішенням для ремонту інтер’єру. Серед них універсальний ґрунт, ремонтна та інтер'єрна шпаклівка, а також інтер'єрна та ізоляційна фарба. Ці продукти складають цілісну систему, доповнюють властивості один одного і допоможуть зробити повноцінний та якісний ремонт всередині оселі, усуваючи на кожному з етапів конкретну проблему.

Так, найпоширенішими серед пошкоджень інтер’єру є тріщини, сліди від осколків та пошкодження віконних та дверних відкосів після обстрілів чи від вибухової хвилі.

Майстри-спеціалісти описують весь процес відновлення поверхні з тріщинами та слідами від осколків у 3-х основних кроках:

Сухою щіткою потрібно очистити поверхню від пилу, заґрунтувати поверхню матеріалом Alpina EXPERT Ґрунт універсальний, залишити висихати. Для дрібних пошкоджень і маленьких тріщин (менше 3 мм) достатньо щільно заповнити їх шпаклівкою Alpina EXPERT Шпаклівка фінішна інтер’єрна. При тріщинах та пошкодженнях більше 3 мм, потрібно спочатку заповнити заглибини спеціальною універсальною ремонтною шпаклівкою. Потім потрібно розрівняти поверхню та дати відремонтованій ділянці висохнути. Після повного висихання поверхні її необхідно відшліфувати, щоб створити ідеально рівну поверхню під фарбування. І на завершення очистити поверхню від пилу і пофарбувати стіну Alpina EXPERT Фарба інтер’єрна у два шари.

Після заміни віконних та дверних рам зазвичай почати треба також з очищення та підготовки поверхні:

для цього перед роботою необхідно заклеїти вікна або двері плівкою, щоб не забруднити їх;

потім очистіть поверхню відкосів від залишок монтажної піни, малярної стрічки тощо;

очистіть поверхню від пилу та бруду і заґрунтуйте поверхню ґрунтовкою глибокого проникнення;

далі за допомогою ремонтної шпаклівки вирівняйте відкоси , ретельно заповніть всі щілини та заглибини;

, ретельно заповніть всі щілини та заглибини; після висихання, поверхню можна вирівняти за допомогою фінішної шпаклівки, щоб підготувати поверхню до фарбування;

після повного висихання всіх попередніх шарів, злегка відшліфуйте поверхню і пофарбуйте її інтер’єрною фарбою в два шари.

Ще одним неприємним наслідком бойових дій всередині оселі може бути сажа, кіптява після пожежі та сліди від потопу. Вони не тільки псують зовнішній вигляд оселі, але й мають неприємний запах та шкодять здоров’ю людини. Також сажа та кіптява швидко в’їдаються в дрібні тріщини та щілини, так що потім поверхню важко очистити, тому їх не можна ігнорувати і потрібно якнайшвидше усунути. Приховати плями такого роду дуже важко і для ремонту вам знадобляться спеціальні ізолюючі фарби.

Унікальною новинкою в категорії ізолюючих фарб стала Alpina EXPERT RESTART Фарба ізолююча універсальна. Спеціальні добавки у складі даного матеріалу після висихання створюють на поверхні багаторівневий шар покриття, що блокує всі типи забруднень: сажу, плями від кіптяви, сліди від потопу, і навіть іржу.

По-перше, Alpina EXPERT RESTART Фарба ізолююча універсальна - єдина на українському ринку, що має кількість шкідливих речовин у своєму складі менше, ніж 20 г\л при нормі у 30 г\л для даної категорії продуктів. Відповідно, фарба абсолютно безпечна для здоров’я і при нанесенні не має різкого і неприємного запаху.

По-друге, ця фарба має достатній рівень паропроникності і може наноситись навіть на системи теплоізоляції. В той час, як інші фарби мають алкіди у своєму складі, що створює непроникний бар’єр для конденсату, пари і повітря. Це часто призводить до появи плісняви та грибків на стінах.

По-третє, матеріал чудово підходить для використання у якості ґрунт-фарби перед фінішними покриттями - як проміжне покриття для декоративних шпаклівок, декоративних та мінеральних штукатурок, або ж будь-яких фасадних та інтер’єрних фарб бренду Alpina.

Отже, як ми бачимо, лінійка Alpina EXPERT RESTART справляється абсолютно з усіма пошкодженнями, які залишила війна всередині оселі. Її матеріалів достатньо для того того, щоб самостійно або за допомогою майстрів швидкого і водночас якісно зробити хороший ремонт.

Більш детально з корисними порадами та етапами відновлення ви можете ознайомитися на каналі YouTube або в інструкціях на сайті бренду Alpina.

Alpina. І житло стане домом!